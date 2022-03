Kraig kommt nach 2:2 gegen Maria Saal weiter nicht vom Fleck

Details Mittwoch, 23. März 2022 23:24

Der SV Hirter Kraig baute seine Serie ungeschlagenen Spielen gegen den SK Maria Saal nach einem 2:2-Remis auf bereits acht Spiele aus. Dennoch ist bei der Weitensfelder-Elf nicht alles eitel Wonne, denn in dieser Serie stecken nicht weniger als sechs Punkteteilungen. Kraig verliert also nicht und steckt dennoch im Keller fest.

Es hakt hüben wie drüben, dennoch fallen Treffer

Obwohl in dieser Begegnung insgesamt vier Treffer fielen, war das Spiel von viel Leerlauf geprägt. Beiden Teams gelang spielerisch wenig, hatten große Probleme einen Spielrhythmus aufzubauen. Über weite Strecken glich das Spiel von der Anlage her einem Aufeinandertreffen einige Etagen unter der Kärntnerliga.

Dennoch gab es sehenswerte Höhenpunkte, wie das 1:0 durch Martin Lamzari, der eine Flanke von Marco Reibnegger per Direktabnahme verwertete (22.). Diesen Treffer beantwortete Marco Pirker 14 Minuten später nach einem Fehler der Kraig-Abwehr. Mit diesem Remis ging es in die Kabinen.

Wieder teilen sich die Teams die Treffer „gerecht“ auf

Kraig-Coach Stefan Weitensfelder brachte im Laufe der zweiten Halbzeit Benjamin Lamzari ins Spiel, der „Joker“ fand schnell aus kurzer Distanz eine Großchance vor. Wenige Minuten später schafften die Heimischen dann es doch, wieder in Front zu gehen: Ecke Michi Kulnik, Marco Pusnik steht im Zentrum richtig, abermals geht Kraig in Führung (71.). Es war für den Youngster sein Premierentor in der Liga, in seinem erst zweiten Spiel in der Landesliga.

Aber ebenso wiederholte sich die Geschichte der ersten Halbzeit. Maria Saal, wo die neuen namhaften Spieler einiges schuldig blieben, kam doch noch zum Ausgleich. Alexander Kerhe sorgte dafür, dass die Domkicker nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten mussten (84.).

Kraig kommt nicht vom Fleck

Das „nix mit X“ geht für Kraig weiter, trotz 8 Spielen in Folge ohne Niederlage findet sich die Truppe mit 22 Punkten auf Rang 14 wieder. Zwei mehr weist Maria Saal auf, ergibt den 11. Zwischenrang. Kraig empfängt am Samstag den KAC, während Maria Saal den Weg nach Ferlach antritt.

Stimme zum Spiel:

Stefan Weitensfelder (Trainer Kraig): „Es bleibt dabei, dass wir uns einfach selbst nicht belohnen.“

Die Besten (Kraig): Marco Pusnik (IV) Maximilian Felsberger (Mf)