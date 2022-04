Ferlach überlässt den WAC-Juniors zwar das Feld, aber keinen Punkt!

Details Mittwoch, 13. April 2022 22:13

Beim Nachtrag zur 18. Runde gewann heute ATUS Ferlach mit dem Minimalergebnis von 1:0 über die WAC Juniors. Den goldenen Treffer erzielte Martin Posratschnig aus einer einstudierten Eckenvariante in der 18. Minute. Die stark ersatzgeschwächten Büchsenmacher halten damit Rang drei, während die Lavanttaler nicht von den Abstiegsrängen wegkommen.

Das Standardtraining zahlte sich aus

Bei der ATUS fehlen immer noch neun Spieler, was Trainer Mario Verdel „in den 13 Jahren in Ferlach so noch nie erlebte." Auch wenn der recht große Kader und die Langzeitverletzten berücksichtigt werden, liegt es auf der Hand, dass so viele Ausfälle sich massiv auf das Mannschaftsgefüge und Spielverhalten auswirken. Ferlach operierte nämlich erstaunlich defensiv, überließ dem lauf- & spielstarken Gegner das Feld und suchte sein glück in langen Bällen respektive Standards.

Verdel ließ in der Matchvorbereitung Standards üben, wie er uns erzählte. In der 18. Minute bekamen seine Mannen die Möglichkeit eine einstudierte Variante auf den Platz zu bringen: Ecke von Marjan Ogris-Martic, wie geübt auf die kurze Stange angetragen, von hinten schießt Martin Posratschnig hervor und köpft wuchtig in die Maschen! Alles wie im Training erprobt, sehr zur Freude der heimischen Verantwortlichen. Bis zur Pause hielt der Minimalvorsprung.

Die WAC-Juniors wissen mit der Feldüberlegenheit wenig anzufangen

Nach dem Seitenwechsel überließ Ferlach den Gästen noch mehr das Feld, die Lavanttaler wiesen klare Vorteile beim Ballbesitz auf. Allerdings ließen die Heimischen rund um den Strafraum nur sehr wenig zu, gingen defensiv konzentriert ans Wer und brachten die aufopfernden WAC-Youngsters phasenweise an den Rand der Verzweiflung. So brachte Ferlach den Minimalvorsprung relativ problemlos über die Ziellinie.



Stimme zum Spiel



Mario Verdel (Trainer Ferlach): "Ich bin heilfroh, dass wir nach dem Superherbst bereits so viele Punkte am Konto haben. Weil in dieser Liga heuer kann sich niemand 100%ig sicher wähnen, solange er nicht 42 Punkte aufweist. Es war angesichts unserer personellen Lage ein gutes Spiel von uns, wir haben in der Vorbereitung den Gegner so erwartet, wie er aufgetreten ist."



Am Wochenende spielt Ferlach beim formstarken SV Kraig, während es die Juniors daheim mit Tabellenführer Dellach zu tun bekommen (das heute übrigens heute in Gmünd erstmals verlor). Ferlach verteidigt Rang drei, die Juniors stecken immer noch auf Rang 16 fest.