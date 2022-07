Dem VST gingen in der Vorbereitung die Gegner aus

Details Dienstag, 19. Juli 2022 11:00

Viel Bewegung gab es beim VST Völkermarkt in den vergangenen Wochen. Kurt Stuck beendete sein Engagement, ihm folgt der erfahrene Franz ‚Frankie‘ Polanz, der einen stark veränderten Kader vorfindet. VST-Ziel ist das gesicherte Mittelfeld.

Vorige Saison beendete Völkermarkt die Meisterschaft auf dem hervorragenden 5. Platz, war aber zeitweise (wie allerdings fast die gesamte Liga) ebenfalls in Abstiegsgefahr.

Mehr Ab- als Zugänge, neue Spieler bürgen dafür für Qualität

Völkermarkt verlor eine halbe Truppe, darunter einige bekannte Namen. „Einige der Abgänge schmerzen schon sehr“, räumt Polanz ein, „aber mit den Zugängen können wir das auffangen oder zumindest abfedern.“ Tatsächlich lesen sich die Meriten vom Trio Ziga Anzelj (ASK), Florian Zitterer (ASK), Anze Pisek (Flavia Solva, ehem. slowenischer U17 & U21-Teamspieler) exzellent. Der noch junge Ermin Mujkic (19, SLO) könnte sich wie das ganze Quartett als Glücksgriff herausstellen, ist Polanz überzeugt: „Die vier decken viel von den Abgängen ab. Anzelj ist gut mit Jakovljevic vergleichbar und etwas jünger. Pisek merkt man seine höherklassige Vergangenheit bei jeder Aktion an. Mujkic wiederum spielt den 6er auf dem Niveau von Urnik oder Brdjanovic.“

Kadertiefe und fehlende Vorbereitungsspiele als Fragezeichen

Probleme könnte die Kadertiefe bereiten. Polanz: „Komplett sind wir mit den 13 bis 14 arrivierten Spieler sicherlich konkurrenzfähig. Wir haben zudem einen guten Nachwuchs, die U17 kann da punktuell reinwachsen. Wenn es aber viele Ausfälle von gestandenen Spielern gibt, müssen wir aufpassen.“ In der Vorbereitung bereitete Corona mehr Probleme als der Verletzungsteufel, allerdings bei den Gegnern, selbst blieb man diesbezüglich verschont, erzählt der Coach: „Murau musste uns nun auch absagen. Für uns wird der Meisterschaftsstart ein Sprung ins kalte Wasser. Wo wir stehen, wissen wir erst nach den ersten Runden.“ Auftaktgegner Spittal wurde nicht beobachtet, „Die erste Runde lebt ohnehin von der Euphorie des Saisonauftakts, vom ersten Gelingen einer Aktion, dem ersten Tor. Natürlich kann das in beide Richtungen gehen.“ Voraussichtlich sind gegen Spittal bis auf Tevz Nabernik (Fersenbein) alle Kicker an Bord.

VST Völkermarkt Zu- und Abgänge

Zugänge (im Fließtext erwähnt)

Abgänge

Alexander Kräuter (Wr. Sport-Club)

Lukas Alfred Sadnik (Grafenstein)

Julian Opetnik (Mauer)

Lukas Urnik (Treibach)

Mario Michael Kuester (Treibach)

Marcel Dominique Pichler (ATSV Wolfsberg)

Enes Brdjanovic (SAK)

Hrvoje Jakovljevic (SAK)