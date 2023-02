„Mitte April wieder eine geile Truppe!“ ASK-Trainer Thuller mit Ansage nach Radikalumbau

Details Dienstag, 14. Februar 2023 11:02

Kein Stein blieb auf dem anderen beim ASK Klagenfurt. Der Tabellendritte der Kärntner Liga musste den Abgang von einer zweistelligen Spieleranzahl hinnehmen, zugleich füllte er die Reihen wieder auf. Bis sich die Räder verzahnen, dauert es aber noch.



Großer Aderlass beim Stammpersonal

Goalgetter Sinan Samardzic (Spittal), Lovro Vrandecic (Bleiburg), Val Zaletel Cernos (SAK), Pascal Lorenz & Lukas Schmied (beide Kraig), sowie Christian Dlopst & Benjamin Jetzinger (Karriereende bzw. Karrierepause) tragen als prominenteste ASKler nicht mehr das weißschwarze Trikot der Fischl-Kicker. Dazu fehlen Mario Antunovic (Achillesehne) & Nico Maric (Blinddarm) weiter auf dem Trainingsplatz.



Kein Wunder dass die sportliche Führung unter Direktor Mathias Dollinger heiße Ohren vom Telefonieren bekam, das Engagement von Sebastian Hertelt (Kraig) platzte. Dennoch können die Klagenfurter einige interessante neue Gesichter, aus dem Unterhaus wie international, präsentieren.





Neue Spieler machen den ASK zum "Dark Horse"

Alexander Killar (vom ASV) kennt man in der Szene als jungen, dennoch bereits gestandenen Unterhauskicker. Ebenso wird es bei Seid Zukic (von Spittal) große Überraschungen geben. Anders sieht es beim ukrainischen Duo Bohda & Kyrylo Romaniuk aus. Für die beiden Kicker mit Vertriebenenstatus werden zur Stunde die Papiere, Arbeit und Wohnraum besorgt. Glaubt man Sportdirektor Matthias Dollinger, schlagen die Zwillinge voll ein: "Die sind in einem unglaublichen körperlichen Zustand und wollen am liebsten zweimal am Tag trainieren." Matic Kopac kommt aus NK Triglav und erzielte beim Wintercup gegen Viktring (14:0) bereits seine ersten beiden Treffer für den ASK. Leicht auszurechnen werden die Klagenfurter jedenfalls nicht sein, die Gegner müssen sich auf ein "Dark Horse" einstellen. Dollinger erklärt die vielen Abgänge, "mit guten Spielern, wo einige aus verschiedensten Gründen nicht mehr vier oder fünfmal die Woche trainieren wollten oder konnten. Unser im positiven Sinne fußballverrückter Trainer legt aber viel Wert auf eine hohe Trainingsfrequenz."





"Mitte April sehen wir einen geilen ASK"



Trainer Dietmar Thuller gibt unumwunden zu, dass ihn die Vielzahl der Abgänge schmerzt: "Wir bauen nun das System um, damit es den Anlagen vom diesjährigen Kader entspricht. Die Automatismen vom Herbst haben wir derzeit nicht." Tatsächlich spielte der ASK im Herbst phasenweise begeisternden Fußball und setzte mit Kantersiegen Ausrufezeichen. Davon ist lt. Thuller in den ersten Runden nicht auszugehen, schenkt zugleich alten wie neuen Spielern vollstes Vertrauen: "Einen Monat brauchen wir noch. Ab Mitte April aber sehen wir einen noch geileren ASK als vom letzten Herbst!"



ASK neben dem Platz hinkünftig breiter aufgestellt





Sportchef Dollinger kündigt die Installation eines "Wirtschaftsbeirats" an. "Namen über Mitglieder darf ich noch keine nennen", so Dollinger geheimnisvoll. Die Funktion verrät er dafür gerne. "Wir wollen uns auch finanziell breiter aufstellen, um in der Liga immer vorne mitspielen zu können." Ferner soll dieser Beirat die Beziehungspflege zu den alten wie neuen Sponsoren leisten.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei