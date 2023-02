Die Austria hält den Ball weiter flach!

Details Dienstag, 28. Februar 2023 15:07

Die Amateure vom SK Austria Klagenfurt liegen nach einem wechselhaften Herbst auf dem 6. Platz in der Kärntner Liga. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Leader Spittal. Anders als die Konkurrenz sehen sich die Violetten nicht als einer der Meisterschaftsfavoriten. Von einem mit Verstärkungen flankierten Generalangriff im Frühjahr sieht die sportliche Führung ab, gibt sich in der Zielsetzung bescheiden.

Abgänge beunruhigen niemanden

Subtrahiert man Zu- & Abgänge, dann weist die Austria ein Transferdefizit auf. Das ist allerdings angesichts eines für die Liga riesigen Kader samt Akademiemöglichkeiten nur sehr relativ zu betrachten. Jedenfalls kicken Emir Hasanovic (unbekannt) Damjan Jovanovic (Maria Saal), Jan Ogris-Martic (Köttmannsdorf) & Tobias Revelant (Spittal) nicht mehr im violetten Jersey. Marcel Röhricht (Austria Wien Nachwuchs) & Denis Sinanovic (Treibach Jun.) sind neu im Kader.

Die Spieler gehen der Austria im Frühjahr gewiss nicht aus. Im Herbst glich die Formkurve einer Achterbahn, überzeugende Siege wechselten sich mit schier unerklärlichen Niederlagen ab. Für Trainer Wolfgang Schellenberg nicht so überraschend: „Wir sind schließlich Aufsteiger. Wir haben uns nie erwartet, die Liga zu dominieren. Das schreiben uns andere zu.“

„Wir werden sehen, was möglich ist!“

Im Vorjahr sah im Winter die Tabelle in der Unterliga Ost ähnlich für die Austria aus, ein bärenstarker Frühling brachte noch den ersehnten Aufstieg ein. Trotz aller Bescheidenheit schließt Schellenberg einen Durchmarsch in die Regionalliga nicht aus: „Wir geben unser Bestes und sehen dann nach dem letzten Spieltag, was daraus herauskommt.“ Mit der Vorbereitung zeigt sich der Bayer mit Stammverein Wacker Burghausen zufrieden: „Im Großen und Ganzen passt das.“ Ganz bleibt die Austria nicht von Schwierigkeiten nicht verschont. So spielte das Ligateam jüngst gleich zweimal binnen 24 h (gegen Treibach und im Klagenfurter Wintercup gegen den ASV). Eine Fluktuation war nur bedingt möglich, weil für die U18-Akademie ein Punktespiel anstand. Gespielt wird weiter in Brückl und die Violetten werden auch im Frühjahr für eine 1b-Truppe mit einem außergewöhnlich physisch starken, groß gewachsenen Kader auf Punktejagd gehen.

