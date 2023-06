Kärtner Liga kompakt: Welche Entscheidungen noch offen sind

Details Montag, 05. Juni 2023 20:44

Die vorletzte Runde der Kärntner Liga brachte Klarheit in die Tabelle. Oder doch nicht? Wir zeichnen ein paar mögliche Szenarien, die keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit haben. Fix ist jedenfalls: Der ASK Klagenfurt ist Meister, der ASKÖ Gmünd und die WAC Juniors steigen ab. Der SV Spittal wiederum hat seinen Platz im ÖFB-Cup sicher.



Szenario 1: Treibach steigt ab und der ASK nimmt den Aufstieg an

In dem Fall steigen vier Vereine aus der Kärntner Liga ab. Neben den erwähnten Gmünd und WAC-Juniors muss der SV Feldkirchen, unabhängig vom Ergebnis gegen den SK Maria Saal runter. Theoretisch könnten die Tiebelstädter zwar SVG Bleiburg und ASKÖ Köttmannsdorf einholen, aber das hth spricht gegen den langjährigen Ligaverein. Maria Saal wiederum kann aus eigener Kraft niemanden mit einem Sieg überholen, allerdings müsste da viel schief für die Domkicker laufen, dass es nicht dennoch klappt. Da müssten Köttmannsdorf und Bleiburg gewinnen, sowie der SC Landskron gegen VST Völkermarkt remis spielen. Nur dann überholt die Elf von Hannes Lassnig keinen Konkurrenten. Köttmannsdorf und Bleiburg haben es selbst in der Hand, müssen bei Punkteverlusten aber noch zittern. Im HtH ist Köttmannsdorf vor den Jauntalern. Es gibt noch Möglichkeiten mit weiteren Absteigern, die sprengen aber den Rahmen dieses Artikels.

Szenario 2: Treibach steigt ab und der ASK lehnt ab

In dem Fall gibt es nur noch zwei „echte“ Absteiger, weil der ASK automatisch nach hinten gereiht wird. Feldkirchen kann sich so im direkten Spiel gegen Maria Saal retten, muss freilich lange um die ASK-Entscheidung bangen. Maria Saal reicht ein Unentschieden. Alle anderen Vereine sind gerettet.

Szenario 3: Treibach steigt doch nicht ab und der ASK lehnt ab

Das kann dann geschehen, wenn neben dem ASK auch der oberösterreichische Meister ASKÖ Oedt (Club von Franz Grad), als auch der Vizemeister Wallern/St. Marienkirchen auf den Aufstieg verzichtet, was dem Vernehmen nach alles andere als unmöglich ist. Bei dieser kuriosen Situation wären Feldkirchen und Maria Saal gerettet.

ÖFB Cup

Fix sind der ASK und Spittal sowie der Sieger vom KFV-Cup. Der vierte Spot geht an SK Treibach (sofern der Klassenerhalt doch noch gelingt), oder ATUS Ferlach (wenn Treibach absteigt).

