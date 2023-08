SK Treibach: viele neue und alte Gesichter in der Kurstadt

Details Sonntag, 13. August 2023 18:16

Die neue Saison ist mittlerweile voll im Gange und Mannschaften aus ganz Kärnten und Osttirol matchen sich Woche für Woche um jeden Punkt in der Meisterschaft, sowie ums Weiterkommen im KFV-Cup. In der vierthöchsten Liga Österreichs und damit der höchsten Spielklasse in Kärnten, geht der SK Treibach Woche für Woche auf Punktejagd.

Abstieg aus der Regionalliga abgehakt

Nach einem engen Saisonfinish, in dem es schlussendlich um drei Punkte herging, musste der SK Treibach nach der vergangenen Spielzeit den Weg von der Regionalliga in die Kärntner Liga antreten. „Der Abstieg ist aufgearbeitet und das Thema erledigt. Wir konzentrieren uns auf das Hier und Jetzt“, berichtet der Coach der Treibacher, Karl Schweighofer. Er wird auch weiterhin das Amt des Übungsleiters bekleiden – seine beiden Co-Trainer Patrick Striednig und Christian Hutter unterstützen ihn dabei.

Sommertransfers: Zu- und Abgänge

Weiters will der SK-Treibach das Augenmerk auf die jungen talentierten Spieler legen. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen hungrigen Burschen und gestandenen Spielern zusammengestellt.“, erklärt der Trainer. Acht Abgängen stehen zehn Neuzugängen gegenüber: Julian Salentinig, Davor Ponjavic, Stefan Ebner, Florian Napetschnig, Phillipp Höberl, Daniel Grilz, Mario Kuester und Moritz Leitner haben den Verein verlassen. Mit Michael Groinig vom SV Feldkirchen, Tristan Stocklauser und Alexander Kerhe (Maria Saal) kehren drei ehemalige Kurbadkicker wieder zurück. Weiters verstärken Marco Pirker, Thomas Pirker (beide zuvor Maria Saal), Ognjen Gigovic, Timo Todor-Kostic (beide Austria Klagenfurt), Julian Maurer (SV Steuerberg), Dominik Plassnegger (Liebenfels) und Edin Serdarevic (SV Kraig) den Kader des SK Treibach. Ganz zur Freude von Schweighofer kommt Ex-WAC-Ass Manuel Kerhe zu seinem Jugendverein zurück und wird den Posten als Coach der Treibach Juniors übernehmen. „Auch mit Stefan Weitensfelder kommt ein ehemaliger Funktionär wieder zurück. Er bekleidet die Funktion des Sportlichen Leiters.“, gibt Schweighofer bekannt.

Ziel für die heurige Saison

In der laufenden Spielzeit soll der SK Treibach nun wieder in der Kärntner Liga performen. „Unser Ziel besteht darin, attraktiven Fußball zu zeigen und junge Spieler zu fördern. Tabellarisch gesehen wollen wir am Ende der Saison ganz vorne mit dabei sein. Die Jungs wollen wieder zurück in die Regionalliga - trotzdem bleiben wir aber am Boden und schauen von Spiel zu Spiel.“, so der Coach. Mit sieben Punkten nach drei Spielen steht der SK Treibach auf dem zweiten Tabellenrang. Zuletzt gewann man mit 5:0 gegen den ATUS Ferlach vor heimischer Kulisse. „Die Jungs haben ihr Potenzial abgerufen, ein solider Heimsieg“, freut sich Schweighofer. Am kommenden Dienstag gibt es das nächste Kräftemessen für die Treibacher, wenn es auswärts gegen Köttmannsdorf geht.

