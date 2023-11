Treibach feiert Last-Minute-Auswärtssieg

Details Samstag, 04. November 2023 22:46

Der SK Treibach findet in die Erfolgsspur zurück. Ein Last-Minute-Treffer von Torjäger Kevin Vaschauner lässt den Sportklub beim mühevollen 1:0-Auswärtssieg in St. Jakob aufatmen. Treibach-Torwart Patrick Böck erwies sich ebenso als sicherer Rückhalt und parierte einen Strafstoß. Indes mussten die Rosentaler die dritte Ligapleite in Folge hinnehmen und fielen in die Abstiegsränge der Kärntner Liga zurück. Der Treibacher Sportklub prolongierte seine Auswärtsserie und behielt auch im achten Auswärtsduell seine weiße Weste.

Offener Schlagabtausch

Vor 287 Zuschauern am Rosentaler Sportplatz setzte sich die Treibacher Offensive zu Beginn nur selten in Szene. Lediglich Alexander Kurz stellte sich per Kopfball erstmals der St. Jakob-Defensive vor. Mit Fortdauer der ersten Hälfte agierten die Heimischen couragierter und kreierten Torabschlüsse. Nach 20 Minuten wähnten sich die Rosentaler Anhänger beinahe in Führung. Den Gastgebern wurde ein Strafstoß zugesprochen – zum Führungstor kam es allerdings nicht. Patrick Böck parierte den fälligen Elfmeter. In der Folge ging es mit dem 0:0-Halbzeitstand in die Kabinenbesprechung.

Treibach übernimmt die Spielkontrolle

Diese Pausenansprache zeigte bei den Treibachern Wirkung. Der Sportklub übte nach dem Seitenwechsel stets Druck auf die heimische Defensive aus. Treibach agierte zweikampfstärker und entschlossener. Einzig die fehlende Effizienz stellte die Treibacher vor Schwierigkeiten. TSG-Torjäger Kevin Vaschauner gelang dennoch in der Nachspielzeit der Goldtreffer (90+1). Der Offensivakteur besorgte nach einem Kopfball den einzigen Treffer der Partie und brachte die Schweighofer-Elf zurück an die Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel

Karl Schweighofer (Trainer SK Treibach)

„Wir wollten unbedingt einen positiven Abschluss vor der Winterpause. Vor der Pause waren wir nicht giftig genug. Das veränderte sich in der zweiten Hälfte. Dann haben wir uns bessere Chancen erspielt und uns für die harte Arbeit belohnt.“

