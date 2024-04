Spittal spielt groß auf und brettert über Köttmannsdorf

Kärntner Liga

Der ASKÖ Köttmannsdorf hatte den SV Spittal zu Gast in seinem Stadion, und die Erwartungen waren nach dem Sieg mit 2:0 im Hinspiel hoch. Doch dieses Mal zeigte der SV Spittal eine herausragende Leistung und überraschte die Gastgeber sowie die Zuschauer mit einem beeindruckenden 5:1-Sieg. Die Gäste aus Spittal zeigten sich von Anfang an äußerst entschlossen und ließen Köttmannsdorf kaum Raum. Mit diesem eindrucksvollen Sieg sicherte sich der SV Spittal wichtige Punkte und unterstrich seine Stärke in der Liga.

Spittal legte früh los

Spittal legte einen furiosen Start hin und brachte Köttmannsdorf bereits in der 2. Minute mit einem Tor von Adrian Steurer in Rückstand. Unbeeindruckt davon setzte Spittal weiterhin konsequent Druck auf die Gastgeber. Doch Köttmannsdorf fand in der 18. Minute eine Antwort durch Nace Erzen, der zum 1:1 ausglich. Dennoch ließ sich Spittal nicht entmutigen und erzielte kurz vor der Halbzeitpause durch Kondic die erneute Führung zum 2:1. Mit diesem knappen Vorsprung ging es für Spittal in die Halbzeitpause, während Köttmannsdorf vor der Herausforderung stand, im zweiten Durchgang eine Aufholjagd zu starten.

Doppelschlag besiegelt das 5:1

Auch in der zweiten Halbzeit ließ das Team von Philipp Dabringer nicht nach und setzte die Defensive der Köttmannsdorfer kontinuierlich unter Druck. Der unermüdliche Einsatz zahlte sich aus, als Matteo Revelant in der 63. Minute das 3:1 erzielte und somit die Führung ausbaute. Doch der SV Spittal war noch lange nicht satt. In einer eindrucksvollen Endphase des Spiels schlug er erneut zu: Zuerst traf Killian Brandner in der 88. Minute und kurz darauf Samuel Müllmann in der 89. Minute. Mit diesen zwei späten Treffern sicherte sich der SV Spittal einen überzeugenden 5:1-Sieg und unterstrich seine Dominanz auf dem Platz.

Foto: SV Spittal

So steht es um die Teams

Die Niederlage gegen Spittal konnte Köttmannsdorf nicht nutzen, um seine aktuelle, sieglose Serie zu durchbrechen, und das Team von Markus Uran wartet nun seit vier Spielen auf den nächsten Erfolg. Die kommende Woche wird für das Team keine leichte Aufgabe, da es auswärts auf den SK Treibach trifft.

Im Gegensatz dazu setzt sich der SV Spittal nach seinem eindrucksvollen Sieg - nun seit acht Spielen ungeschlagen - auf dem dritten Tabellenplatz fest. Mit dieser Erfolgssträhne im Rücken geht das Team von Dabringer selbstbewusst in sein Heimspiel gegen den VST Völkermarkt in der nächsten Woche und hofft, seine Position in der Tabelle weiter zu festigen.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Oswald, sportlicher Leiter Spittal:

„Der Sieg war in dieser Höhe verdient. Wir konnten mit Pressing unsere Gegner unter Druck setzen. Großes Lob an die gesamte Mannschaft!“

Philipp Dabringer, Trainer Spittal:

„Nach dem 1:1 machten wir genau so weiter, wie wir uns das vor der Partie vorgestellt hatten. Mit schnellen Angriffen und ständigem Druck erarbeiteten wir uns gute Chancen und fuhren einen verdienten Sieg ein!“

Die Besten: Köttmannsdorf Mandzic (Angriff) bzw. Spittal Brandner (Verteidigung), Kondic (Mittelfeld), Müllmann (Sturm)

