100-Tore-Marke in der Kärntner Liga geknackt – Torjäger Thomas Ogradnig im Interview

Thomas Ogradnig, Stürmer des SV St. Jakob, hat einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere erreicht, indem er sein 100. Tor in der Kärntner Liga erzielte. Seit Jahren gilt er als einer der torgefährlichsten Angreifer in Kärnten. Seit 2001 spielt er für seinen Herzensverein St. Jakob und hat dort alle Stationen von der Jugend bis zur Kampfmannschaft durchlaufen. Mit über 200 Toren für den Verein, davon 100 in der Kärntner Liga, hat der 29-Jährige seine Qualität über die Jahre hinweg eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ogradnig feierte mit St. Jakob bereits den Meistertitel in der 2. Klasse, 1. Klasse der Unterliga sowie den Herbstmeistertitel in der Kärntner Liga. Morgen wird er zudem sein 400. Pflichtspiel auf Kampfmannschaftsebene bestreiten, ein weiterer Beweis für seine Beständigkeit und sein Engagement für den Verein.

Was war dein wichtigstes Tor?

„Das war mein Tor auswärts gegen den KAC. Wir wurden Herbstmeister und es war ganz bestimmt mein wichtigstes bis jetzt.“

Dein wichtigstes Spiel?

„Mit dem SV St. Jakob das 5:5 gegen Spittal. Dort schoss ich drei Tore in einem sehr turbulenten Spiel.“

Dein Lieblingsverein?

„Liverpool!“

Was ist dir wichtig im Leben?

„Auf jeden Fall meine Familie und Freunde, auch meine Mitspieler über die Jahre, die mir zu so vielen tollen Momenten und Toren verholfen haben!“

Was schätzt du an einem Menschen?

„Ehrlichkeit und wenn ich ihnen vertrauen kann.“

Was stört dich am Fußball?

„Fußball soll Spaß machen. Ich mag es nicht, wenn man die Sache zu übertrieben angeht. Ein gewisser Ernst soll da sein, aber auf keinen Fall zu ernst.“

Welche Frage hast du dir schon mal selbst gestellt?

„Wie lange ich noch Fußball spielen kann – Am besten so lange, wie es mir noch gut geht und ich keine gröberen Verletzungen habe.“

Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?

„Die Gesundheit soll immer vorgehen. Wenn man nicht fit ist, lieber ein Spiel pausieren. Ich würde auch sagen, dass ich stolz auf mich selbst sein kann, da ich mich von der letzten Klasse bis in die höchste Klasse Kärntens durchgekämpft habe.“

Was bedeutet der SV St.Jakob für dich?

„Es ist mein Herzensverein. Dort hat alles angefangen und ich will so viel wie möglich zurückgeben.“

Foto: Bernd Stefan

Wie bringst du deinen Beruf und den Sport in Einklang?

„Sehr gut, da ich Lehrer bin, habe ich einen guten Rhythmus zwischen Arbeit und Sport. Auch während meines Studiums funktionierte das sehr gut.“

Welche Qualitäten bringst du mit aufs Feld?

„Ich bin zwar nicht der Stärkste und der Schnellste, aber vor dem Tor bin ich durch meine Abschlussstärke immer gefährlich!“

