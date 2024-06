Landerl übernimmt die Austria Klagenfurt Amateure

Kärntner Liga

Details Donnerstag, 20. Juni 2024 19:13

Die Austria Klagenfurt hat eine bedeutende Position im Amateurbereich hochkarätig besetzt: Rolf Landerl, Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz, ist der neue Cheftrainer der zweiten Mannschaft, die in der Saison 2024/25 in der Kärntner Liga spielen wird. Der ehemalige ÖFB-Nationalspieler wird intensiv daran arbeiten, möglichst vielen Talenten den Übergang in den Profifußball zu ermöglichen.

Neuer Schwung für die Amateure

Landerl wurde in Wien geboren und begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SK Rapid. Später spielte er in Kärnten für Vereine wie Wernberg, Viktring, Mölltal, Austria Klagenfurt und Ferlach. Diese Stationen markierten den Beginn einer internationalen Karriere, die den ehemaligen Mittelfeldspieler in die Slowakei, die Niederlande, nach Portugal, Ungarn und Deutschland führte.

Als Trainer begann der frühere Nationalspieler seine Karriere in der Akademie des FC Admira Wacker. Nach einem kurzen Engagement bei St. Margarethen kehrte Landerl nach Südstadt zurück, wo er die zweite Mannschaft übernahm. Anschließend wechselte er zum deutschen Viertligisten VfB Lübeck. In Schleswig-Holstein blieb der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz fünf Jahre und feierte seinen größten Erfolg mit dem Aufstieg als Meister in die 3. Liga.

Im Sommer 2021 kehrte Landerl nach Österreich zurück und übernahm das Traineramt beim Zweitligisten SV Horn. Im September 2022, als das Team nach neun Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz stand, wechselte er zum Liga-Rivalen und ehemaligen Klub FC Admira Wacker. Nun setzt sich der Fußball-Lehrer dafür ein, die Talente bei Austria weiterzuentwickeln.

Foto: Austria Klagenfurt

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.