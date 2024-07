Spittal will weiterhin auf den jungen Weg setzen und vorne mitspielen

Kärntner Liga

04. Juli 2024

Der SV Spittal blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück, in der die Mannschaft bis zum Schluss um den Titel mitspielte und schließlich einen respektablen dritten Platz erreichen konnte. In der kommenden Saison stehen jedoch Veränderungen im Team an, die darauf abzielen, den positiven Trend fortzusetzen und weiterhin auf der Erfolgsstraße zu bleiben. Mit neuem Elan und strategischen Anpassungen will der SV Spittal erneut an der Spitze mitmischen und die nächsten Herausforderungen meistern.

Mittelfeldakteur verlässt die Drautaler

In der Sommerpause hat sich beim SV Spittal einiges getan. Die Mannschaft erhält Verstärkung durch Marcel Stolz und Sandro Kalt (beide von Penk) sowie Tolga Dalkilic (von Dellach/Drau). Den Verein verlassen hingegen Sandor Szabo (zu Seeboden), Rashidi Udikaluka (zu Nußdorf), Igor Kondic (zu Köttmannsdorf), Max Steinthaler (zu Lendorf) sowie David Schafflinger und Ben Brandstätter (beide zu Lurnfeld). Ob der Verein auf dem Transfermarkt noch aktiv wird, ist derzeit noch unklar. Wolfgang Oswald betont: „Wir wollen die Mannschaft weiter verjüngen und an die Leistungen aus dem Frühjahr anknüpfen!"

Foto: SV Spittal

Weiterhin unter den Topmannschaften bleiben

Trotz der Abgänge ist der Verein voll motiviert und guter Dinge, die neue Saison erfolgreich zu starten. Wie schon in der vergangenen Saison zeigte sich der SV Spittal enorm stark und war bis zum Ende vorne dabei. Trainer Philipp Dabringer verstand es, die jungen Spieler optimal zu fördern, was sich in der beeindruckenden Platzierung widerspiegelte. Oswald betont: „Das Ziel ist es, auch heuer wieder guten und attraktiven Fußball zu spielen, um am Ende einen ÖFB-Cup Platz zu erreichen!" Mit dieser Entschlossenheit und dem Fokus auf ansprechenden Fußball strebt der SV Spittal erneut nach Spitzenleistungen.

