Ferlach in Aufbruchsstimmung: Man will dort weitermachen, wo man aufgehört hat!

Kärntner Liga

Details Donnerstag, 18. Juli 2024 22:18

Nach einer bärenstarken Rückrunde in der vergangenen Saison startet der Atus Ferlach hochmotiviert in die Vorbereitung der neuen Saison. Zudem musste man im Sommer am Transfermarkt aktiv werden und konnte einen wahren Torjäger verpflichten. Diese Neuverpflichtung soll die Offensive weiter verstärken und die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor erhöhen. Mit einem klaren Fokus auf intensives Training und Teambuilding will die Mannschaft an die Erfolge der letzten Spielzeit anknüpfen und die Fans mit attraktivem und erfolgreichem Fußball begeistern. Der gesamte Verein blickt gespannt und optimistisch auf die kommende Saison.

Torjäger aus der Liga

Nach einem sehr guten Frühjahrsdurchgang will der Atus Ferlach weiterhin vorne dabei sein. So wurde auch der Kader geplant. Mit Anel Mujkic (von Velden) und Kristjan Sredojevic (von SAK) holt man zwei Spieler aus der Liga, die das Team verstärken sollen. Zudem stoßen Exauce De Dieu Nsandi (von KAC) und Benjamin Kitz (von Ebental) dazu. Ein schmerzhafter Abgang für den Verein ist Stephan Bürgler (zu DSG Ferlach), der nicht mehr für den Atus Ferlach im Aufgebot stehen wird. Außerdem verlassen Bernhard Markun (zu DSG Ferlach), Marjan Ogris-Martic (zu SAK) und Julian Brandner (zu Austria Klagenfurt) den Verein. Trotz dieser Veränderungen blickt das Team zuversichtlich in die neue Meisterschaftsrunde und ist bereit, an die Erfolge der letzten Spielzeit anzuknüpfen.

„Wir wollen vorne dabei sein“

Als Ziel für die kommende Saison legt der Atus Ferlach vor allem auf eines: Man möchte weiterhin guten Fußball spielen und vorne mitspielen. Mario Verdel betont: „Nach der abgelaufenen Saison wollen wir wieder im vorderen Drittel mitmischen und gute Leistungen zeigen. Dazu haben wir unsere Abgänge kompensiert und arbeiten intensiv. Wir wollen die Großen ärgern und im besten Fall einen ÖFB-Cup Platz erreichen!" Man darf auf den Atus Ferlach gespannt sein. Gestartet wird bereits morgen mit dem Cupspiel gegen Sele Zele, und der Ligaauftakt findet am 3. August zuhause gegen Velden statt.

Foto: Atus Ferlach

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.