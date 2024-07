Neuer Schwung durch Erfahrung: SAK verstärkt sich mit Liga-Routiniers

Kärntner Liga

Details Samstag, 27. Juli 2024 11:06

Nach einer durchwachsenen Saison blickt der SAK zuversichtlich in die Zukunft. Für die kommende Saison wurden gezielte Veränderungen im Kader vorgenommen, die dem Team neuen Schwung verleihen sollen. Dabei hat man nicht nur die aktuelle Spielzeit im Blick, sondern plant bereits strategisch für die kommenden Jahre, um langfristig erfolgreich zu sein. Das erklärte Ziel ist klar: In naher Zukunft soll der Aufstieg in die Regionalliga gelingen und der Verein wieder an alte Erfolge anknüpfen.

Vorzeigespieler wurden an Bord geholt

Neu im Verein darf der SAK Sebastian Hertelt (von Kraig), Nace Erzen (von Köttmannsdorf), Mario Antunovic (von Reichenau), Marjan Ogris-Martic (von Ferlach) und Hubert Griesebner (von Austria Klagenfurt) begrüßen. Mit diesen Spielern will der SAK die Abgänge kompensieren und neuen Wind ins Spiel bringen. Die erfahrenen Neuzugänge sollen zudem den jungen Spielern zeigen, wie es geht, und ihnen als Vorbilder dienen. Nicht mehr im Verein ist Roman Sadnek, der nach 19 Jahren zu Ludmannsdorf wechselt. Zudem verlassen Luka Gajic (zu Landskron) und Kristjan Sredojevic (zu Ferlach) den SAK.

Foto: Bernd Stefan

Langfristige Planungen und Wiederaufstieg

Als Ziele für die kommende Saison hat sich der Verein vorgenommen, vor allem guten Fußball zu zeigen und die Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben. Richard Huber betont: „Für mich als Trainer ist es wichtig, dass wir in jedem Spiel gute Leistungen abrufen können. Der Erfolg kommt dann von selbst. Natürlich wäre es gut, in der vorderen Hälfte mitzuspielen, aber primär ist es wichtig, die Entwicklung voranzutreiben!" Weiters plant der SAK in naher Zukunft wieder den Schritt in die Regionalliga zu machen. „Das kann aber nur gelingen, wenn wir bis dahin gut arbeiten", so Huber. Im ersten Saisonspiel trifft der SAK auswärts auf Völkermarkt.

