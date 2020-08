Nach ausgeglichener erster Halbzeit lässt der SAK Klagenfurt St. Michael ob Bleiburg keine Chance

Details Sonntag, 02. August 2020 19:22

Vor heimischer Kulisse traf der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg in der 1. Runde der Kärntner Liga auf SAK Klagenfurt. Beide Mannschaften starteten unsicher in die Partie, liegt das letzte Meisterschaftsspiel doch schon mehrer Monate zurück. Der Unparteiische dieser Partie hieß Holger Dietz, der an den Seiten von Manfred Petrasch und Roman Weger unterstützt wurde.

Führung für den SAK knapp vor der Pause

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. Beide Teams kommen aber zu guten Chancen, nur in das Tor will der Ball noch nicht. Alen Ploj zeigt in der 45. Minute, also zu einem idealen Zeitpunkt für die Gäste, seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 0:1. er nützt einen schweren Fehler der Hintermannschaft von St. Michael eiskalt aus. In der ersten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt fünf Mal zum gelben Karton (Daniel Camber 20.; Daniel Horst Ramsauer 26.; Nicolai Gerald Ploesch 35.; Nejc Strajnar 37.; Senad Jahic 42. ) Nach 46 Minuten beendet Schiedsrichter Holger Dietz Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Foto (Sobe): Vukovic (re.) erzielte das entscheidende Tor zum 3:0 für den SAK!

Am Ende eine Klare Sache

In der 56. Minute sieht Nicolai Gerald Plösch die gelb-rote Karte und muss vorzeitig den Platz verlassen. Anschließend lässt in Minute 78 Alen Ploj dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft zum 0:2. Zoran Vukovic verwertet in Minute 81 zum 0:3 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Der Tormann der Heimelf verfehlt beim Herauslaufen den Ball und so trifft Vukovic zur endgültigen Entscheidung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt drei Mal zur gelben Karte (Darjan Aleksic 66.; Philipp Gerhard Pachoinig 86.; Marjan Koletnik 90.) Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SAK Klagenfurt darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.



Goran Lucic, Trainer des SAK Klagenfurt: "Es war nach der langen Pause schwierig, wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Meine Mannschaft zeigte aber eine tolle Leistung und hat absolut verdient gewonnen. Vor allem Einsatz und Leidenschaft waren top."



Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Neuerwerbung Alen Ploj

