Dominanter ATUS Ferlach lässt dem SK Maria Saal keine Chance

Details Samstag, 08. August 2020 23:00

Am Samstag traf in der 2. Runde der Kärntner Liga der Tabellensechste ATUS Ferlach vor heimischem Publikum auf den Tabellenvierzehnten SK Maria Saal. Ferlach gewann in Runde 1 mit 3:2 gegen den FC Lendorf, während Maria Saal 1:4 gegen ASKÖ Gmünd verlor. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte ATUS Ferlach mit 4:0 das bessere Ende für sich und auch diesmal hieß der Sieger am Ende gleich. Schiedsrichter der Partie war Manuel Koller, er wurde an den Seiten von Christoph Hopfgartner und Manfred Petrasch assistiert.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Ferlach tonangebend

In der 21. Minute gibt es nach einem Handspiel im Strafraum Elfmeter für die Heimelf und Lukas Jaklitsch kann zum 1:0 verwerten. In der 33. Minute sieht Martin Posratschnig die gelb-rote Karte und muss vorzeitig den Platz verlassen. Tobias Alexander Schaflechner zeigt in der 37. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt nach einem Bürgler-Stanglpass von der rechten Seite auf 2:0. In der ersten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt sechs Mal zum gelben Karton (Martin Posratschnig 17.; Roland Krenn 18.; Sebastian Kaiser 20.; Aleksandar Ivanovic 33.; Christoph Orasch 40.; Kevin Puschl Schliefnig 44. ) Nach 46 Minuten beendet Schiedsrichter Manuel Koller Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Späte Entscheidung

Julian Völz, der erst in der 82. Minute ins Spiel gekommen ist, dankt wenig später seinem Trainer für die Einwechslung und trifft in der 88. Minute nach einem Konter zum entscheidenden 3:0. Davor hatte Maria Saal die einzige echte Torchance im Spiel, als ein Volleyschuss von der Querlatte zurückprallte. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt fünf Mal zum gelben Karton (Lukas Jaklitsch 47.; Raphael Wintersteiger 57.; Klaus Thuller 63.; Bernhard Walzl 63.; Stephan Buergler 80.) Nach dem Schlusspfiff bejubelt ATUS Ferlach drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen Köttmannsdorf. SK Maria Saal hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen SAK Klagenfurt die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.



Mario Verdel, Trainer des ATUS Ferlach: "Wir haben das Spiel dominiert und kamen auch mit einem Mann weniger eigentlich nie wirklich in Gefahr.Eine kämpferische Topleistung der gesamten Mannschaft."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders Schaflechner bzw. Keiner





S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten