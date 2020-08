Der KAC muss sich nach klarer Führung gegen Lendorf mit einem Punkt begnügen [Video]

Details Freitag, 14. August 2020 22:48

Am Freitag traf in der 3. Runde der Kärntner Liga der Tabellenachte KAC 1909 vor heimischem Publikum auf den Tabellenvierzehnten FC Hand in Hand Werker Lendorf. Der KAC 1909 verlor in Runde 2 mit 0:4 gegen SV Dellach/Gail, während FC Hand in Hand Werker Lendorf 0:3 gegen ASKÖ Köttmannsdorf verlor. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Lendorf mit 4:1 das bessere Ende für sich, doch diesmal gab es keinen Sieger. Der Unparteiische dieser Partie hieß Christian Maier, der an den Seiten von Philip Gadler und Walter Skant unterstützt wurde.

Der KAC startet stark

Der KAC 1909 kommt besser in die Partie und erzielt nach nur wenigen Minuten den Führungstreffer. Marco Raunegger lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 2 zum 1:0. Er verwertet den Stanglpass von Nino Martinak zur frühen Führung für di Heimelf. Von Beginn an geht es zumeist nur in eine Richtung. Der KAC ist auf dem Platz weiter die aktivere Mannschaft und übt Druck auf die gegnerische Abwehr aus. Nach 6 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Frederic Niederbacher trifft zum 2:0. Sandro Da Silva spielt einen Stangler von der rechten Seite auf Niederbacher, der zum 2:0 trifft. Mario Zagler legt den Ball zurück, Kautz läuft allein auf das Tor, spielt den Tormann aus und erzielt in Minute 32 den Anschlusstreffer zum 2:1. Frederic Niederbacher, der sich in diesem Spiel bereits feiern lassen durfte, sieht nach 44 Minuten den gelben Karton. Nach 45 Minuten schickt Schiedsrichter Christian Maier beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Zweite Halbzeit gehört Lendorf

Christian Huber befördert in der 69. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 2:2. Der 41-jährige musste dieses Mal in die Bresche springen. Nachdem der Eckball aus der Gefahrenzone befördert wurde, nimmt Christian Huber den Ball an und trifft mit dem linken Innenrist zum 2:2-Ausgleich, was dann auch der Endstand ist. Nach 90 Minuten trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden, keinem der beiden Teams gelang der Lucky Punch in den Schlussminuten. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zum gelben Karton (Thomas Zraunig 51.; David Graefischer 66.; Gal Zinic 73.; Maximilian Hubert Watscher 75.)





Christoph Morgenstern, Trainer Lendorf: „Ich habe am Anfang eine Taktik ausgegeben, die leider nicht umsetzbar war. Dann haben wir auf das altbewährte System umgestellt, uns sensationell zurückgekämpft und hochverdient einen Punkt geholt.“

Die Besten: Christian Huber (Verteidigung), Julian Mataln (Mittelfeld)

Stefan Friessnegger, Trainer KAC 1909: „Wir haben Lendorf zu Beginn überrollt und es hätte nach 15 Minuten normalerweise 3:0 stehen müssen, denn wir hatten eine weitere große Chance durch Frederic Niederbacher. Meine Mannschaft hatte das Spiel in Griff, doch plötzlich sind wir nachlässig geworden und haben uns selbst eingeschläfert. Aus dem Nichts erzielte der Gegner den Anschlusstreffer und in der zweiten Hälfte war Lendorf giftiger. Wir sind nicht mehr ins Spiel gekommen und mit einem Schuss aus 18 Metern fiel der Ausgleich. Eigentlich unfassbar, wie man so eine Partie gegen einen solchen Gegner aus der Hand geben kann.“

Die Besten: Marco Raunegger (Mittelfeld), Mario Gugganig (Verteidigung)







