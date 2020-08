Der SK Treibach zerlegt auch den ATSV Wolfsberg in seine Einzelteile

Details Samstag, 15. August 2020 07:31

In der Kärntner Liga empfing der Tabellenerste SK Treibach in der 3. Runde den Tabellenelften ATSV Wolfsberg. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte nach einem Remis niemand den Platz als Sieger verlassen. Diesmal gab es aber ein ganz anderes Bild, denn die Offensivwaffen der Treibach sind derzeit nicht zu stoppen und schenkten dem Gegner gleich fünf Tore ein. Als Unparteiische dieser Begegnung fungierte Gerhard Lukas Meschnark, der an den Seiten von Sebastian Fischer und Roman Huber unterstützt wurde.

Moritz Leitner mit dem Doppelpack

Die Zuseher bekommen ein echtes Torspektakel zu sehen, die Tickets sind also jeden Cent wert. Der Schiedsrichter beginnt früh mit dem Kartenspiel und zeigt Thomas Heine vom ATSV bereits in der siebenten Minute den gelben Karton. Im Anschluss daran bleibt Moritz Leitner vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 20. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 1:0. Moritz Leitner versenkt das runde Leder jurz danach erneut im Eckigen - neuer Spielstand nach 24 Minuten: 2:0. In der 27. Minute zückt der Schiedsrichter den Karton und zeigt Vahid Muharemovic Gelb. Nach 45 Minuten beendet Schiedsrichter Gerhard Lukas Meschnark Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Nr. 10 - Kevin Vaschauner - herrliche Kombination der Hausherren. Christian Grimschitz, Ticker-Reporter

Schnelle Vorentscheidung

Kevin Vaschauner zeigt in der 53. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt nach einem sehenswerten Kobinationsangriff auf 3:0. In weiterer Folge wird die Partie etwas ruppiger. In der 62. Minute bekommt Patrick Pfennich die gelbe Karte. In weiterer Folge sorgt der Spielleiter weiter für Farbe im Spiel - Gelb für Adnan Shabani in Minute 69. Vahid Muharemovic beweist in Minute 76 Goalgetter-Qualitäten und stellt auf 4:0, was natürlich bereits die Vorentscheidung in dieser einseitigen Partie ist. Der eingewechselte Arno Kozelsky stellt sein Können unter Beweis, bugsiert das Runde in Minute 85 ins Eckige und stellt auf 5:0. Fabian Brunner, der in der 80. Minute ins Spiel gekommen ist, dankt wenig später seinem Trainer für die Einwechslung und erzielt den Ehrentreffer für den ATSV. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht der SK Treibach als klarar Sieger vom grünen Rasen und besiegt den ATSV Wolfsberg mit 5:1. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen die SVG Bleiburg beweisen, der ATSV Wolfsberg trifft auf den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg und hofft auf Rehabilitation.



Fazit: Die Offensive des SK Treibach ist derzeit nicht zu bremsen. Unglaubliche 17 Treffer erzielte man in den ersten drei Runden bereits. "Der ATSV hatte erst in der 80. Minute die erste richtige Torchance", sagte Treibach-Trainer Martin Kaiser nach dem Kantersieg.



Die Besten: Pauschallob, insbesonders Leitner bzw. Keiner





