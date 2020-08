Arbeitssieg des SAK Klagenfurt in Maria Saal [Video]

Details Samstag, 15. August 2020 20:59

In der 3. Runde der Kärntner Liga duellierten sich der Tabellensechszehnte SK Maria Saal und der Tabellensiebte SAK Klagenfurt. In der letzten Runde verlor der SK Maria Saal mit 0:3 gegen den ATUS Ferlach und auch diesmal blieb ihnen ein erster Punktegewinn versagt. Schiedsrichter der Partie war Stephan Orel, er wurde an den Seiten von Patrick Treffer und Nenad Stakic assistiert.

Doppelschlag spricht für den SAK

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. In weiterer Folge ist der Schiedsrichter gefordert, da das Spiel ruppiger wird. Nachfolgend kennt der Referee in der 25. Minute kein Pardon und zeigt Aleksandar Ivanovic die gelbe Karte. Jurinic Andrej versenkt nach 32 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 0:1. Nach einem Ballverlust der Heimelf im Mittelfeld schaltet der SAK schnell um und Jurinic schiebt per abgefälschten Schuss ein. Alen Ploj bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 38. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor, er verwertet nach dem nächsten schlimmen Patzer der Maria Saaler Defebnive, zum Jubeln, neuer Spielstand 0:2. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Nik Plavsic Vajde sieht Rot!

Der Schiedsrichter zeigt in der 70. Minute die rote Karte: Nik Plavsic Vajde darf bzw. muss nach einer Schiribeleidigung bereits früher unter die Dusche. Maria Saal richt jetzt nochmals Lunte, doch der Anschlusstreffer will nicht gelingen und so kan der SAK auch in numerischer Unterlegenheit die Partie ins Trockene bringen. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt fünf Mal zum gelben Karton (Christoph Orasch 47.; Darjan Aleksic 62.; Julian Johannes Simoner 63.; Emir Velic 65.; Roland Krenn 78.) Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SAK Klagenfurt darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.



Goran Lucic, Trainer des SAK Klagenfurt: " Ein Kompliment meiner Mannschaft, die sich diesen wahren Arbeitssieg verdient hat. Es war kein gutes Spiel von uns, was zählt, sind aber die drei Punkte. Auswärts zu gewinnen, ist immer eine gute Leistung."



Die Besten: Keiner bzw. Antolic, Koletnik, Lausegger, Ploj





S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten