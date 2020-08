Der ASKÖ Gmünd bleibt auch auswärts in Kraig ungeschlagen

Details Freitag, 21. August 2020 21:41

In der Kärntner Liga empfing der Tabellenvierzehnte SV Hirter Kraig in der 4. Runde den Tabellenzweiten ASKÖ Gmünd. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Gmünd mit 2:1 das bessere Ende für sich, doch diesmal gab es keinen Sieger. Als Unparteiische dieser Begegnung fungierte Edin Omerhodzic, der an den Seiten von Heinz Dorfer und Almir Puskar unterstützt wurde.

Keine Tore in Halbzeit 1

In der ersten halben Stunde warten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und müssen sich vorerst noch in Geduld üben. Kraig war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, doch Gmünd stand defensiv gut und so konnten die Hausherren aus der optischen Überlegenheit kein Kapital schlagen. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause. In der ersten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt drei Mal Gelb (Philipp Straganz 25.; Hannes Truskaller 27.; Alexander Gerhard Krappinger 37.)

Gerechte Punkteteilung

Nach 48 Minuten erhält Marco Moser die gelbe Karte. In Minute 68 setzt sich Benjamin Lamzari im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt auf 1:0. Kraig zeigt ein sehr gutes Umschaltverhalten. Martin Lamzari überlistet seinen Gegner auf der Seite, spielt den Ball in den Rückraum und Benjamin Lamzari verwertet trocken ins kurze Eck. Der eingewechselte Sandro Unterkofler stellt sein Können unter Beweis und bugsiert das Runde ins Eckige. Philipp Straganz spielt eine maßgenaue Flanke von der linken Seite auf Sandro Unterkofler, der mit seiner ersten Ballberührung in diesem Spiel per Kopf ins Kreuzeck zum am Ene gerechten Ausgleich trifft. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und schickt beide Teams, die sich mit einem Remis begnügen müssen, unter die Dusche.





Stefan Weitensfelder, Trainer Kraig: „Leider hat sich vor dem Spiel wieder einer unserer Spieler verletzt, weshalb wir kurzfristig umstellen mussten. Die Mannschaft hat mit ihrer Einstellung gezeigt, dass wir alles geben und punkten wollen. Wir fanden die besseren Torchancen vor und hätten früher in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit sind wir gut rausgekommen und hatten wieder die eine oder andere Chance, die wir nicht gut fertigspielten. Nach unserem Führungstreffer probierte Gmünd mehr und obwohl unsere Kraft etwas nachgelassen hat, fanden wir Möglichkeiten durch Konter vor. Bei einem Stand von 1:0 ist im Fußball bis zur letzten Sekunde alles möglich. Der Gegner hat einen Lauf und erzielte am Ende noch den Ausgleich. Schlimmer ist, dass sich wieder drei meiner Spieler verletzten und vermutlich für längere Zeit ausfallen werden. Antonio Vavpic hat sich alle Bänder im Knöchel gerissen – ich wünsche ihm alles Gute. Nichts desto trotz hat meine Mannschaft alles gegeben, es war eine super Leistung mit hervorragendem Einsatz.“

Die Besten: Pauschallob insbesondere Martin Lamzari (Mittelfeld)

Hannes Truskaller, Trainer Gmünd: „Es war für uns das erwartet schwere Spiel in Kraig, weil sie sehr kompakt standen. Kraig verteidigte mit Mann und Maus. Wir schafften es nicht gefährlich zu werden, den Ball schnell laufen zu lassen und zeigten nicht unsere beste Leistung. Der Gegner konterte uns aus und wir gerieten in Rückstand. Danach haben wir alles nach vorne geworfen und sind zu einigen Chancen gekommen. Unterm Strich haben wir uns das Unentschieden erarbeitet und auch verdient, weil wir mehr für das Spiel getan haben und zwei Lattenschüsse sowie einige Chancen liegengelassen haben.“

Die Besten: Keiner







