Klare Sache - der VST Völkermarkt feiert Kantersieg gegen den SK Maria Saal

Am Freitag traf der VST Völkermarkt in der Kärntner Liga auf den SK Maria Saal. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen und endlich anschreiben. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen, denn in der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt. Der Unparteiische dieser Partie hieß Johann Schrittesser, der an den Seiten von Jürgen Trampitsch und Roman Huber unterstützt wurde.

Völkermarkt geht früh in Front

Völkermarkt gelingt der bessere Start und geht früh in Führung. In Minute 14 setzt sich Matthias Maierhofer im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt auf 1:0. Er verlängert einen Freistoß von der linken Seite per Kopf ins lange Eck. In Minute 25 drückt Raphael Kulterer den Ball über die Linie und stellt auf 2:0. Er startet ein Solo über die rechte Seite, lässt drei seiner Gegner stehen und verwertet den Ball ins lange Eck. Mario Michael Kuester beweist in Minute 34 Goalgetter-Qualitäten und stellt auf 3:0. Nach einem Doppelpass zieht Kuester in den Strafraum, am Tormann vorbei und schiebt den Ball zur Vorentscheidung ins Tor. In weiterer Folge ist der Schiedsrichter gefordert, da das Spiel etwas ruppiger wird. In der 43. Minute holt sich Oliver Kuester die gelbe Karte ab. Danach kassiert Raphael Wintersteiger nach 44 Minuten den gelben Karton. Nach 45 Minuten beendet Schiedsrichter Johann Schrittesser Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Maria Saal chancenlos

In der 66. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Hrvoje Jakovljevic kann zum 4:0 verwerten. Er zieht von der rechten Seite in Richtung Tor und trifft nach einem Übersteiger ins Kreuzeck. Der frisch gebrachte Simon Attila Antal stellt seine Offensiv-Qualitäten unter Beweis und erzielt in der Schlussphase zumindest den Ehrentreffer für die Gäste. Matthias Maierhofer, der in diesem Spiel bereits seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat, wird vom Unparteiischen mit Gelb verwarnt. In der 90. Minute holt der Schiedsrichter erneut die Karte aus der Tasche: Gelb für Julian Simoner. Nach dem Schlusspfiff bejubelt der VST Völkermarkt drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen den SAK Klagenfurt. Maria Saal hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen Kraig die nächste Möglichkeit, endlich anzuschreiben.





Lucian Orga, Trainer Völkermarkt: „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden, allerdings hätte die Chancenauswertung besser sein können. Der Sieg war absolut verdient, weil wir mehr Treffer erzielen hätten müssen, doch der Tormann von Maria Saal hat einige Chancen zunichtegemacht. Wir waren die klar bessere Mannschaft und nach der hohen Niederlage gegen Gmünd letzte Woche bin ich froh, dass wir so eine tolle Leistung boten. Mario Kuester hat sich leider in der zweiten Halbzeit verletzt, doch ich hoffe, dass es nichts schlimmes ist.“

Die Besten: Mario Kuester (Sturm), Lukas Urnik (Mittelfeld) bzw. Keiner







