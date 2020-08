Der ATUS Ferlach und der SAK Klagenfurt teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 23. August 2020 07:01

Der ATUS Ferlach empfing am Samstag vor heimischem Publikum den Tabellenfünften SAK Klagenfurt und wollte unbedingt drei Punkte einfahren. Das letzte Aufeinandertreffen entschied Ferlach mit 2:1 für sich, doch diesmal gab es am Ende keinen Sieger. Ermin Garanovic war Schiedsrichter der Begegnung, an den Linien wurde er unterstützt von Philipp Gadler und Richard Strauss.

Der SAK mit leichtem Oberwasser

In den ersten 30 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. Der SAK ist aber die aktivere Mannschaft und ist auch feldüberlegen. In weiterer Folge wird die Partie ruppiger. Nach 27 Minuten erhält Petar Maric die gelbe Karte. In der 36. Minute holt sich Murat Veliu ebenfalls die gelbe Karte ab. Dann fasst sich Daniel Camber in Minute 40 ein Herz und verwertet zum 0:1. Verdiente Führung für den SAK zu diesem Zeitpunkt. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Ferlach drückt

In der zweiten Haöbzeit dann ein anderes Bild. Jetzt ist der Atus Ferlach das spielbestimmende Team und kommt auch zu etlichen guten Torchancen. Es dauert aber lange, bis man eine davon auch nützen kann. Jakob Orgonyi lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 80 nach Bürgler-Vprarbeit per Abstauber zum verdienten 1:1-Ausgleich. Nach 90 Minuten trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden, keinem der beiden Teams gelang der Lucky Punch in den Schlussminuten.



Mario Verdel, Trainer des ATUS Ferlach: "In der ersten Halbzeit war der SAK besser, doch dann machten wir das Spiel und wenn man in einer Halbzeit 23 Mal auf das Tor schießt, kann man mit nur einem Treffer nicht ganz zufrieden sein. Unter´m Strich passt ein Punkt gegen den SAK aber natürlich schon."



Die Besten: Pauschallob





