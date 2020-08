Völkermarkt dreht das Spiel gegen den SAK mit einem Doppelschlag

Details Samstag, 29. August 2020 05:56

Am Freitag traf in der 5. Runde der Kärntner Liga der Tabellenfünfte SAK Klagenfurt vor heimischem Publikum auf den Tabellenneunten VST Völkermarkt. Der SAK remisierte in Runde 4 mit 1:1 gegen ATUS Ferlach, während der VST Völkermarkt 4:1 gegen SK Maria Saal gewann. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Völkermarkt mit 1:0 das bessere Ende für sich und auch diesmal sollte es für die Heimelf wieder nicht für einen Sieg vor eigenem Publikum reichen. Holger Dietz war Schiedsrichter der Begegnung, an den Linien wurde er unterstützt von Patrick Treffer und Karl Krenn.

Zuerst der SAK - dann der Doppelschlag

In den Anfangsminuten kommt SAK Klagenfurt gefährlicher vor das gegnerische Tor und kann das auch prompt in einen zählbaren Erfolg ummünzen. Zoran Vukovic zeigt in der 4. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 1:0. Die Heimischen machen weiter Druck und kommen zu zwei weiteren guten Torchancen, schaffen es aber nicht die Führung auzubauen, was sich bitter rächen sollte. Raphael Kulterer trifft in der 30. Minute zum 1:1 für VST Völkermarkt und lässt die Zuschauer jubeln. Völkermarkt erobert den Ball und startet einen Angriff über die linke Seite und Kulterer verwertet den Pass ins Zentrum aus zehn Metern ins lange Eck zum. Nach diesem Erfolgserlebnis erhöht VST Völkermarkt weiter den Druck und zwingt den Gegner zu Fehlern. Der nächste Treffer lässt nicht lange auf sich warten, denn Oliver Kuester versenkt in Minute 32 das runde Leder im Kasten. Nach einem Eckball lauert er an der zweiten Stange und trifft per Kopf zum 2:1 für die Gäste. In der ersten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt sieben Mal zum gelben Karton (Matthias Maierhofer 23.; Philipp Grilz 26.; Daniel Camber 32.; Murat Veliu 38.; Darjan Aleksic 40.; Zoran Vukovic 44.; Nejc Strajnar 44.) In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Unglaublich zweimal Unsicherheit in der Verteidigung des SAK und die Gäste nützen das ganz cool und führen hier in Klagenfurt/ Celovec! Die stellen praktisch den gesamten Spielverlauf auf den Kopf! Genial! boris gallob, Ticker-Reporter

Taktische Meisterleistung von Feldkirchen

In der zweiten Halbzeit zeigt Feldkirchen eine taktische Meisterleistung, macht die Räume eng und lässt den SAK nicht mehr ins Spiel kommen. In der Folge muss der Schiedsrichter innerhalb kurzer Zeit mehrmals in die Brusttasche greifen. Oliver Kuester, der sich in diesem Spiel bereits feiern lassen durfte, sieht nach 67 Minuten den gelben Karton. Nach 85 Minuten kassiert Antonio Jakovljevic ebenfalls den gelben Karton. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und der VST Völkermarkt darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.





Lucian Orga, Trainer Völkermarkt: „Der SAK war in der ersten Viertelstunde des Spiels die klar bessere Mannschaft, ging in Führung und hatte zwei weitere gute Chancen. Dann sind wir ins Spiel gekommen, drehten die Partie und fanden auch noch zwei gute Situationen vor. In der zweiten Halbzeit war es ein Hin und Her. Beide Mannschaften hatten Topchancen, doch es fiel kein Tor mehr. Wir haben in diesem Spiel eine richtige Mannschaftsleistung geboten. Jeder ist gelaufen und hat gekämpft, deshalb muss ich ein großes Lob an die gesamte Mannschaft aussprechen und der Sieg war verdient.“

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob insbesondere Oliver Kuester (Verteidigung), Laurence Koberer (Mittelfeld)







