Lendorf schlägt sich gegen Feldkirchen wortwörtlich selbst [Video]

Details Samstag, 29. August 2020 08:30

Am Freitag traf in der 5. Runde der Kärntner Liga der Tabellenzehnte SV M&R Feldkirchen vor heimischem Publikum auf den Tabellendreizehnten FC Hand in Hand Werker Lendorf. Der SV M&R Feldkirchen verlor in Runde 4 mit 0:5 gegen SV Dellach/Gail, während der FC Lendorf 1:1 gegen den SV St. Jakob im Rosental remisierte . In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte kein Team das bessere Ende für sich. Beide Mannschaften mussten sich nach einem Unentschieden mit einem Punkt begnügen. Schiedsrichter der Partie war Mirza Okanovic, er wurde an den Seiten von Alfons Tschematschar und Aleander Stossier assistiert.

Daniel Wernig trifft nach 43 Minuten

In den ersten 30 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. In der 42. Minute zückt der Schiedsrichter den Karton und zeigt Jon Simic Gelb - eine Karte, die noch Folgen haben sollte. In der 43. Minute die große Chance für Feldkirchen und Daniel Wernig trifft per Elfmeter, Martin Hinteregger wird im Strafraum gefoult, zum 1:0. Der Schiedsrichter zeigt Christoph Freithofnig in der 44. Minute die gelbe Karte. In weiterer Folge macht Schiedsrichter Mirza Okanovic einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Ein Eigentor entscheidet die Partie

In der 58. Minute sieht der lendorfer Jon Simic nach einem Handspiel die gelb-rote Karte und muss vorzeitig den Platz verlassen. Der Schiedsrichter zeigt in der 64. Minute die gelb-rote Karte: der Feldkirchner Torschütze zum 1:0, Daniel Wernig, muss bereits vorzeitig den Platz verlassen. In der 82. Minute befördert Julian Mataln den Ball über die Linie - allerdings über die eigene - und stellt auf 1:1. Er köpfelt den Ball unbedrängt vor seinem bereit stehenden Tormann in die eigenen Maschen. Nach 92. Minuten ahndet ein Vergehen konsequent und bestraft den Lendorfer Alexander Kruse mit Gelb-Rot. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe sechs Mal Gelb (Rigon Gashi 51.; Daniel Wernig 61.; Mario Zagler 61.; Timo Altersberger 62.; Sebastian Schmid 66.; Alexander Kruse 90.) Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SV Feldkirchen darf nach einem 2:0 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.





Christian Dietrichsteiner, TW-Trainer Feldkirchen: „Es war ein verdienter Sieg unserer Mannschaft, denn wir zeigten eine ausgezeichnete kämpferisch Leistung. Nach der 5:0-Niederlage gegen Dellach/Gail hat das Team in diesem Spiel Moral bewiesen, trotz einiger angeschlagener Spieler. Wir haben das Spiel von Beginn an diktiert und sind verdient durch einen Elfmeter in Führung gegangen. In weiterer Folge wurde ein gegnerischer Spieler ausgeschlossen und nur wenige Minuten später wurde der Torschütze Daniel Wernig frühzeitig in die Kabine geschickt. Danach war es eine offene Partie, doch trotzdem war der Sieg verdient.“

Die Besten: Dario Pick (Tor), Martin Hinteregger (Sturm), Christoph Freithofnig (Verteidigung) bzw. Keiner







S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten