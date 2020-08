Mit ausgefuchster Kontertaktik nimmt Ferlach dem KAC 1909 einen Punkt ab [Video]

Details Sonntag, 30. August 2020 21:40

Am Sonntag traf der KAC 1909 in der Kärntner Liga auf den ATUS Ferlach. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen, und das sollte auch gelingen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Als Unparteiische dieser Begegnung fungierte Arno Weichsler, der an den Seiten von Werner Maier und Nenad Stakic unterstützt wurde.

Stephan Bürgler stellt auf 1:0

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. In der 33. Minute kommt die gelbe Karte zum Einsatz - Frederic Niederbacher wird verwarnt. Danach zeigt Stephan Bürgler in der 44. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 0:1. Er verwertet die Flanke von Lukas Jaklitsch per Kopf. Nach 45 Minuten schickt Schiedsrichter Arno Weichsler beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Gerechte Punkteteilung?

David Gräfischer zeigt nach 53 Minuten keine Nerven und stellt auf 1:1. Sandro Da Silva flankt hinter die Abwehr der Gäste und Gräfischer schießt zum Ausgleich ein. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und schickt beide Teams, die sich mit einem Remis begnügen müssen, unter die Dusche. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt sieben Mal zum gelben Karton (Ingo Mailaender 51.; Marco Raunegger 58.; Hannes Marcel Schwarz 68.; Petar Maric 75.; Stephan Buergler 81.; Florian Verdel 89.; Sandro Jose Da Silva 90.)

Stefan Friessnegger, Trainer KAC 1909: „Wir waren in der ersten Halbezeit spielbestimmend und hatten gute Möglichkeiten durch Gräfischer, Martinak sowie Da Silva. Aus dem Nichts und mit dem ersten Angriff von Ferlach sind wir in Rückstand geraten. In der zweiten Halbzeit ging es gleich weiter, wir spielten und Ferlach versuchte zu kontern. Nach dem Ausgleich hatte wieder Martinak eine sehr gute Chance allein vor dem Tormann, doch der Ball ging daneben. Zum Schluss gab es mehr als Elfmeterverdächtige Szenen, deshalb sind es für uns eigentlich auch zwei verlorene Punkte, wobei ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen kann.“

Die Besten: Marco Raunegger (Mittelfeld), Hannes Plieschnegger (Verteidigung), David Gräfischer (Sturm)

Mario Verdel, Trainer Ferlach ATUS: „Es war flottes Spiel von beiden Seiten. In der ersten Halbzeit gab es ein paar Halbchancen, ansonsten nichts Nennenswertes und kurz vor der Pause ist uns der Führungstreffer gelungen. Gleich nach der Pause hatten wir vier hundertprozentige Torchancen, die wir leider nicht nutzten und nach einem Ballverlust erzielte der Gegner den Ausgleich. In weiterer Folge hat uns unser Tormann Patrick Böck den Punkt gerettet.“

Die Besten: Patrick Böck (Tor)

