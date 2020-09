Der SAK Klagenfurt entführt nach hitziger Partie drei wichtige Punkte aus Kraig

Details Freitag, 04. September 2020 20:58

Am Freitag traf in der 6. Runde der Kärntner Liga der Tabellendreizehnte SV Hirter Kraig vor heimischem Publikum auf den Tabellenneunten SAK Klagenfurt. Kraig gewann in Runde 5 mit 3:0 gegen den SK Maria Saal, während der SAK Klagenfurt 1:2 gegen den VST Völkermarkt verlor. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte der SAK Klagenfurt mit 2:0 das bessere Ende für sich und auch diesmal hieß der Sieger am Ende gleich. Als Schiedsrichter dieses Spiels fungierte Gerold Glantschnig, er wurde an den Seiten von Manuel Koller und Andreas Statsny assistiert.

Keine Tore in Halbzeit 1

In Halbzeit 1 trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach 45 Minuten noch 0:0. Es gibt wenige Torszenen auf beiden Seiten und viel taktisches Geplänkel. In der ersten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt drei Mal Gelb (Michael Spielberger 22.; Nico Benito Holzer 34.; Darjan Aleksic 37.) Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.



Hitzige Partie, enge Kiste

In der 70. Minute sieht Michael Spielberger die gelb-rote Karte und muss vorzeitig den Platz verlassen. Anschließend bleibt der Tormann der Heimischen nach 75 Minuten nur zweiter Sieger und Alen Ploj trifft zum 0:1. Nach einer sehr guten Flanke von Roman Sadnek gewinnt Patrick Lausegger das Kopfball-Duell und Ploj köpfelt den Ball schlussendlich ins Tor. In der 83. Minute zückt der Referee die rote Karte und sorgte mit diesem Ausschluss, der Kraiger Co-Trainer Gernodl Kloiber sieht Rot, für erhitzte Gemüter auf der Tribüne. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SAK Klagenfurt darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt drei Mal zum gelben Karton (Stefan Franz Weitensfelder 80.; Alen Muharemovic 82.; Martin Franz Alexander Lamzari 88.)

Goran Lucic, Trainer SAK: „Das erwartet schwere Spiel, denn auf einen kleinen Platz tun wir uns meistens schwer. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir hatten mehr Ballbesitz und haben absolut verdient gewonnen, wobei es bis zum Schluss spannend blieb. Nach dem 1:0 hätten wir noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Kraig hat alles gegeben, doch wir waren die stärkere Mannschaft in diesem laufintensiven Spiel. Auswärts zu gewinnen ist immer schön und mein Lob an die gesamte Mannschaft für diese kämpferische Leistung.“

Die Besten: Keiner bzw. Nejc Strajnar (Verteidigung), Marjan Koletnik (Verteidigung)







