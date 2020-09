Schlecht gespielt, trotzdem gewonnen! Der SV St. Jakob besiegt den KAC mit Lastminute-Tor [Video]

Details Samstag, 05. September 2020 07:32

Am Freitag durften sich die Besucher in der Kärntner Liga auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams KAC 1909 und SV St. Jakob im Rosental freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte der SV St. Jakob im Rosental mit 2:1 das bessere Ende für sich und auch diesmal wurde es wieder eine enge Kiste. Thomas Wieser war Schiedsrichter der Begegnung, an den Linien wurde er unterstützt von Michael Terbul und Sebastian Fischer.

Keine Tore in der ersten halben Stunde

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. In der 36. Minute zückt der Schiedsrichter den Karton und zeigt Florian Peterl Gelb. Im Anschluss daran nützt David Gräfischer in Minute 39 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 1:0. Der SV St. Jakob im Rosental zeigt sich aber nur kurz geschockt und lässt Minuten später seine Fans zum 1:1 jubeln. Torschütze: Marco Koller. Er nimmt einen Pass in die Tiefe an, läuft allein auf den Tormann zu und erzielt mit einem sensationellen Lupfer den Ausgleich. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Marco Koller bewahrt in der 55. Minute die Übersicht und verwandelt einen Freistoß direkt und präzise zum 1:2. Danach drückt David Gräfischer in Minute 63 den Ball über die Linie, stellt auf 2:2 und damit den Ausgleich wieder her. Als man schon mit einer Punkteteilung rechnen konnte, traf der beste Torschütze der Liga auch im sechsten Spiel in Folge. Thomas Ogradnig lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 93 zum 2:3. Die Gäste starten einen Konter in der letzten Minute. Blaz Jamsek nimmt den Ball mit, spielt ihn quer und Ogradnig zieht zum umjubelten 3:2-Siegestreffer für die Gäste ab. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SV St. Jakob/R. darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt sechs Mal Gelb (Jonas Warmuth 51.; Nino Martinak 55.; Thomas Pirker 58.; Oliver Pusztai 81.; Thomas Ogradnig 81.; Ingo Mailaender 87.)

Alexander Suppantschitsch, Trainer St. Jakob/Ros.: „Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert, doch aus wenig, erzielte meine Mannschaft drei Tore. Der KAC hat eine Vielzahl an Chancen vergeben und nur zwei Treffer gemacht. Wenn es läuft, erzielt man auch in der letzten Minute durch einen Konter den Siegestreffer und wir haben diese Möglichkeit eiskalt genutzt. Wenn man den Titelaspiranten auswärts schlägt und doppelt so viele Punkte hat, kann man nur zufrieden sein.“

Die Besten: David Gräfischer bzw. Christopher Altmann (Tor)

