Hut ab - Lendorf nimmt Treibach mit einem Mann weniger die ersten Punkte ab

In der 6. Runde der Kärntner Liga duellierten sich der Tabellenvierzehnte FC Hand in Hand Werker Lendorf und der Tabellenerste SK Treibach. In der letzten Runde verlor Lendorf mit 0:2 gegen SV M&R Feldkirchen. Schiedsrichter der Partie war Jakob Bögner, er wurde an den Seiten von Dominik Sodamin und Jan Lap assistiert.

Strittiger Ausschluss

In Halbzeit 1 trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach 45 Minuten noch 0:0. Der Schiedsrichter zeigt in der 23. Minute die rote Karte: der Lendorfer Christian Huber muss bereits sehr früh unter die Dusche. Nach einem Eckball für Lendorf wird der Ball aus der Gefahrenzone gebracht. Christian Huber will den Ball aus der Drehung wieder in den Strafraum bringen, der gegnerische Spieler beugt sich etwas nach unten und wird von ihm auf der Schulter und im Gesicht getroffen. Eine strittige aber vertretbare Entscheidung. Nachfolgend kennt der Referee in der 44. Minute kein Pardon und zeigt Raffael Käfer die gelbe Karte. Nach 45 Minuten beendet Schiedsrichter Jakob Bögner Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Ausgleich in der Nachspielzeit

In der 65. Minute bewahrt der Treibacher Kevin Vaschauner mit dem Treffer zum 0:1 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Lendorf zeigt sich aber wieder extrem kampfkräftig und gibt nie auf. Und das wird auch belohnt. Der gegnerische Tormann findet in Christian Kautz seinen Meister, der in der 92. Minute gekonnt auf 1:1 stellt. Timo Altersberger gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball und setzt sich durch. Nach einem Doppelpass mit Julian Mataln und einem Stanglpass trifft Kautz zum umjubelten Ausgleich ins leere Tor. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zur gelben Karte (Julian Mataln 48.; Thomas Zraunig 58.; Mario Zagler 60.; Raphael Knoflach 82.) Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und schickt beide Teams, die sich mit einem Remis begnügen müssen, unter die Dusche.

Christoph Morgenstern, Trainer Lendorf: „Es war ein sehr intensives Spiel. Die rote Karte kann man geben, muss man allerdings nicht. Nach dem Ausschluss war es brutal schwer dagegenzuhalten. Bis zum Gegentreffer hatte Treibach keine hundertprozentige Chance und wir haben auch dann nicht aufgegeben. Mit einem traumhaften Tor ist uns in der Nachspielzeit der Ausgleich gelungen. Der Gegner hatte natürlich mehr Spielanteilen, doch aufgrund des Spielverlaufs war das Unentschieden verdient und es ist schön, dass wir uns dafür belohnt haben.“

Die Besten: Julian Mataln (Verteidigung), Timo Altersberger (Mittelfeld) bzw. Keiner

