Youngster Völz mit dem Doppelpack - ATUS Ferlach feiert Heimsieg gegen Völkermarkt [Video]

Vor heimischer Kulisse traf der Tabellensechste ATUS Ferlach in der 6. Runde der Kärntner Liga auf den Tabellenvierten VST Völkermarkt. In der letzten Begegnung konnte nach einem Unentschieden niemand den Platz als Gewinner verlassen. Gerhard Lukas Meschnark war Schiedsrichter der Begegnung, an den Linien wurde er unterstützt von Sebastian Fischer und Michael Haraga.

Julian Völz schnürt einen Doppelpack

Raphael Kulterer trifft in der 16. Minute mit einem schönen Heber zum 0:1 für VST Völkermarkt und lässt die Zuschauer jubeln. Im Anschluss daran versenkt Julian Völz, er steht zum ersten Mal von Beginn an auf dem Platz, das runde Leder mit einem abgefälschten Schuss im Eckigen - neuer Spielstand nach 24 Minuten: 1:1. Matthias Maierhofer sieht in der 36. Minute den gelben Karton. In Minute 42 drückt Julian Völz den Ball mit einem tollen Schuss ins Kreuzeck über die Linie und stellt auf 2:1. Nach 46 Minuten beendet Schiedsrichter Gerhard Lukas Meschnark Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Lukas Ladinig sieht Rot!

In der 54. Minute bekommt der Völkermarkter Lukas Ladinig nach einem derben Foul die rote Karte und darf sich über eine vorzeitige warme Dusche freuen. Danach zeigt Stephan Bürgler in der 73. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt per Kopf auf 3:1, was dann auch der Endstand ist. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zum gelben Karton (Fabian Ladinig 55.; Hannes Marcel Schwarz 58.; Oliver Kuester 66.; Manuel Primusch 94.) Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht ATUS Ferlach als Sieger vom grünen Rasen, besiegt VST Völkermarkt mit 3:1. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SV St. Jakob/R. beweisen, VST Völkermarkt trifft auf SV Hirter Kraig und hofft auf einen Sieg.



Mario Verdel, Trainer ATUS Ferlach: "Das Spiel ist gut für uns gelaufen. Julian Völz war das erste Mal von Beginn an am Platz und bedankte sich gleich mit zwei Treffern."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders Völz bzw. Keiner









