Unglaublich! Der SV Feldkirchen jubelt über Heimsieg gegen Tabellenführer Treibach [Video]

Details Freitag, 02. Oktober 2020 21:54

In der Kärntner Liga empfing der Tabellenelfte SV M&R Feldkirchen in der 10. Runde den Tabellenersten SK Treibach. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Feldkirchen mit 2:0 das bessere Ende für sich, doch diesmal ging man als krasser Außenseiter in das Spiel. Man lieferte aber eine große Überraschung ab. Der Unparteiische dieser Partie hieß Jürgen Patrick Trampitsch, der an den Seiten von Jan Lap und Richard Strauss unterstützt wurde.

Defensivtaktik geht früh auf

Simon Schadenbauer nützt in Minute 20 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet mit einem Schuss aus 20 Metern zum 1:0. Anschließend trifft Martin Hinteregger in der 45. Minute zum 2:0 für SV M&R Feldkirchen und lässt die Zuschauer jubeln. Die Heimmannschaft startet einen Konter und Hinteregger köpfelt die Flanke von Sebastian Schmid ins Tor. Nach 45 Minuten schickt Schiedsrichter Jürgen Patrick Trampitsch beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen. In der ersten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt drei Mal zur gelben Karte (Jakob Stippernitz 23.; Simon David Schadenbauer 30.; Christian Dietrichsteiner 37.)

Treibach kann nur anschließen

Nach dem Gegentreffer schlägt SK Treibach in Minute 47 postwendend zurück und stellt durch Philipp Höberl auf 2:1. Das war es dann aber auch schon. Treibach war mit seinem Latein am Ende und Feldkirchen spielte die Partie mit einer perfekt umgestezten Kontertaktik klug nach Hause. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht SV Feldkirchen als Sieger vom grünen Rasen, besiegt SK Treibach mit 2:1. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen ASKÖ St. Michael/Bl. beweisen, SK Treibach trifft auf ATUS Ferlach und hofft auf einen Sieg. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt sechs Mal zur gelben Karte (Christoph Freithofnig 48.; Davor Ponjavic 52.; Philipp Hoeberl 60.; Daniel Wernig 64.; Stefan Pusterhofer 65.; Nikola Pavicevic 80.)

Stefan Pusterhofer, Trainer Feldkirchen SV: „Unglaublich, was meine Mannschaft in diesem Spiel leistete! Uns fehlten fünf Stammspieler und dadurch mussten wir sehr defensiv agieren. Die Mannschaft hielt zusammen, war sehr kompakt und durch Konter gefährlich – so legten wir in der ersten Halbzeit den Grundstein. Nach der Pause kassierten wir gleich den Anschlusstreffer und ich habe nur gehofft, dass die Partie nicht kippt, doch das Glück war auf unserer Seite. Treibach hatte keine Großchance, denn wir verteidigten sehr gut. Der Gegner war zwar durch Standards gefährlich, aus dem Spiel entstand jedoch keine zwingende Möglichkeit. Wir haben gemeinschaftlich verteidigt und fanden auch in der zweiten Halbzeit Konterchancen vor.“

Die Besten: Pauschallob insbesondere Simon Schadenbauer (Mittelfeld), Martin Hinteregger (Mittelfeld) bzw. Keiner