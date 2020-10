Später Siegestreffer - Gmünd feiert ersten Auswärtssieg gegen den KAC [Video]

Details Freitag, 02. Oktober 2020 22:03

In der Kärntner Liga empfing der Tabellensechste KAC 1909 in der 10. Runde den Tabellenzehnten ASKÖ Gmünd. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte nach einem Remis niemand den Platz als Sieger verlassen. Gerhard Meschnark war Schiedsrichter der Begegnung, an den Linien wurde er unterstützt von Paul Fischer und Johann Kraschl.

Gmündner Führung

Nach 20 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Andreas Marco Allmayer trifft zum 0:1. Er zirkelt einen Freistoß aus ca. 17 Metern über die Mauer ins Gehäuse. Der KAC ist zwar die aktivere Mannschaft, vergibt aber zuviele Chancen und das sollte sich in diesem Spiel bitter rächen. In weiterer Folge macht Schiedsrichter Gerhard Lukas Meschnark einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen. In der ersten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zum gelben Karton (Nino Martinak 25.; Andreas Marco Allmayer 32.; Helmut König 42.; Florian Richard Peterl 44.)

Später, aber verdienter Siegestreffer

David Gräfischer versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 58 Minuten: 1:1. Er verwertet die Flanke von Sandro Da Silva alleinstehend von der zweiten Stange zum umjubelten Ausgleich. Danach zeigt Philipp Straganz in der 88. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 1:2. Nach einem Eckball der Gäste und einem Getümmel im Strafraum landet der Ball bei Philipp Straganz, der aus 16 Metern eiskalt zum Siegestreffer abzieht. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und ASKÖ Gmünd darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe fünf Mal Gelb (Patrick Legner 49.; Peter Wettengl 55.; Domenik Steiner 90.; Maximilian Hubert Watscher 90.; Philipp Straganz 90.)





Hannes Truskaller, Trainer Gmünd: „Für uns ist es der erste Auswärtssieg gegen den KAC. Es war eine flotte Partie auf gutem Kärntner Liga Niveau. Die größeren Chancen hatte der Gegner, doch sie konnten diese zum Glück nicht nutzen und das Quäntchen Glück, das uns in letzter Zeit fehlte, ist wieder zu uns zurückkehrt. Meine Mannschaft hat sich den Sieg erkämpft, erarbeitet und schlussendlich auch verdient. Großes Lob an meine Mannschaft für diese kämpferische Leistung. Wir haben auch nach dem Ausgleich weitergekämpft und an uns geglaubt. Wir sind glücklich, dass wir nach fünf Spielen ohne Sieg wieder drei Punkte holten.“

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Straganz (ST)