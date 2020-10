Bleiburg gewinnt schwache Kärntnerliga-Partie gegen Kraig knapp mit 1:0

Details Samstag, 03. Oktober 2020 18:45

In der 10. Runde der Kärntner Liga duellierten sich in diesem Sechs-Punkte-Spiel der Tabellenzwölfte SVG Bleiburg und der Tabellendreizehnte SV Hirter Kraig. Rene Partl ist der neue Trainer der Bleiburger und er konnte somit bei seinem Debüt gleich drei wichtige Punkte einsacken. Gadler Philip war Schiedsrichter der Begegnung, an den Linien wurde er unterstützt von Kurt Pomar und Christof Perchtold.

Peter Kogelnik mit dem Goldtor

Peter Kogelnik zieht in Minute 23 ab und stellt mit dem Treffer zum 1:0 sein Können unter Beweis. Bleiburg erobert im Mittelfeld den Ball. Kogelnik nimmt den Pass in die Tiefe an, spielt den Tormann aus und trifft ins kurze Eck. Bei schwierigen äußerlichen Bedingungen tun sich beide Mannschaften schwer, ein gutes Spiel aufzuziehen. Michael Spielberger sieht in der 42. Minute den gelben Karton. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

In Minute 52 bleibt den Gästefans der Torschrei im Halse stecken, als der Ball im Tor ist, der Schiedsrichter aber auf Stürmerfoul entscheidet. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt vier Mal Gelb (Adnan Besic 55.; Elias Nicolas Hant 55.; Patrick Paul Oswaldi 64.; Dominik Peketz 65.) Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SVG Bleiburg darf nach einem 1:0 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.

Stefan Liesnig, Co-Trainer Bleiburg: „Es war ein ganz schlechtes Spiel von uns und wir sind sehr glücklich über den Sieg. Man muss in unserer Situation auch solche Spiele gewinnen, obwohl wir nicht das auf den Platz gebracht haben, was wir in den letzten Spielen zeigten. Wir hatten viel zu wenig Ballbesitz und es war kein schönes Kärntner Liga Spiel. Kraig war sehr gut, doch für uns sind zurzeit drei Punkte am wichtigsten.“

Die Besten: Thomas Pök (Tor), Nikola Tolimir (Mittelfeld) bzw. Keiner