Bleiburg spielt gegen Lendorf ohne Wechsel Unentschieden!

Details Sonntag, 25. Juli 2021 11:43

Zu Saisonbeginn sind fehlende Spieler aufgrund von Urlauben oder kleineren Verletzungen in der Vorbereitung nichts Ungewöhnliches im Unterhaus. Aber dass ein Verein der Landesliga, wie die SVG Bleiburg überhaupt nicht wechselt ist schon ein Novum. Das Spiel gegen den FC Hand in Hand Werker Lendorf endet mit 1:1.

Junge Welle bei beiden Teams

So spielte Bleiburg mit drei Teenagern in der 4er-Abwehrkette, die erste Hälfte wirkten aber die Gäste aus Oberkärnten etwas präsenter, die im Laufe des Spiels gleichfalls Teenies in die Schlacht warfen. Pech für Lendorf nach etwa 25 Minuten: Mario Zagler trifft bei einem gut angetragenen, scharfen Freistoß nur Aluminium! Das war zugleich die einzige Torszene in Hälfte eins, wo sich die Teams weitgehend neutralisierten.

Foto: FC Lendorf

Bleiburg gerät in Rückstand- und vergibt Chancen auf den möglichen Sieg

In der zweiten Hälfte finden sich die Grenzstädter plötzlich fast nur noch in der Hälfte der Gäste wieder. Lendorf wurde zeitweise geradezu eingeschnürt, bei einem der Entlastungsangriffe ging es im Bleiburger Strafraum nicht ohne unerlaubten Körperkontakt ab und Mario Zagler verwertet cool den Elfmeter (70.).

Nun nahm das Spiel gewaltig Fahrt auf. Lendorf konnte zunächst eine Chance auf die Vorentscheidung nicht nützen, dann drückte die Heimmannschaft bis zum Spielende. Der Ausgleich gelang recht rasch nach dem Rückstand (78.), Christopher Knauder überhob dabei vor dem Abschluss noch elegant einen Gegenspieler ehe er aus kurzer Distanz netzte. Großchancen von Marcel Mörtl und Marcel Primociz blieben geradezu leichtfertig ungenützt, das Spiel endete mit 1:1, SVG-Trainer Eberhard (“war mit beiden Ersatzspielern abgesprochen, dass nur gewechselt wird, wenn jemand verletzt vom Platz muss”) nahm dabei nicht einen einzigen Wechsel vor.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Eberhard (Trainer Bleiburg): “Ich arbeite gerne mit jungen Spielern und heute hat sich das wieder bestätigt, die geben dir das einfach immer doppelt zurück!”

Die Besten: Christopher Knauder (IV), Nikola Tolimir (DM) bzw. Christian Kautz (St)