Der KAC eröffnet mit einem Sieg in Köttmannsdorf!

Details Sonntag, 25. Juli 2021 13:52

Der Auftakt zwischen ASKÖ Köttmannsdorf und dem KAC 1909 galt im Vorfeld als einer der Schlagerspiele der Runde, hielt aber nicht ganz was er versprach, was aber auch der großen Hitze geschuldet war. Letztlich feierte der KAC einen aus seiner Sicht ganz wichtigen Auftakterfolg.

Einzige Torszene der 1. Hälfte mündet in KAC-Führung

Eine halbe Stunde war sehr wenig los am Köttmannsdorfer Sportplatz, die rund 250 Zuschauer sahen wohl viel Mühe, aber wenig zusammenhängende Aktionen der Akteure. Dann kam die 34. Minute, Peterl erhält auf der Seite einen Lochpass, den er im Strafraum auf Nino Martinak nach hinten ablegt. Der bezwingt Keeper Werner Ambrosch sicher aus rund 15 Metern.

Strittiger Elfer und Siegestreffer durch den “Notnagel”

Die zweite Halbzeit begann gleich mit einem Aufreger, Schiedsrichter Philipp Duschek zeigt in der 49. Minute sehr zum Missfallen des KAC auf den Elferpunkt. Nach ihrer Sicht handelte es sich um kein Foul, sondern um einen Schulter-an-Schulter-Körperkontakt mit dem Köttmannsdorfer Spieler Stephan Borovnik. Der Schiedsrichter blieb aber bei seiner Entscheidung und Aner Mandzic verwertet ihn auf Raten (49.).

Beim KAC fehlten zahlreiche Stammspieler, Frederic Niederbacher fuhr seinen Kameraden hinterher wurde direkt nach seiner Ankunft eingetauscht. Hinten zog in der Innenverteidigung Walter Auer die Fäden, der normalerweise dasselbe in der 1b-Mannschaft macht. Jener Auer sollte aber zum großen Helden avancieren, nach einer Eckballserie für den KAC stand er nämlich per Kopf zur Stelle (70.), Köttmannsdorf vergab später die große Ausgleichschance durch Tyron McCargo.

Stimme zum Spiel

Stefan Friessnegger (Trainer KAC): “Der Elfer gegen uns war ein Witz. Wir spielen nächste Woche wieder auswärts in Gmünd, der Dreier ist für uns dadurch extra wertvoll.”

Die Besten: Ziga Erzen (OM) bzw. Florian Peterl (LV) & Mario Gugganig (IV)