Dunkelheit! Spielabbruch bei Kraig vs. Köttmannsdorf!

Details Freitag, 30. Juli 2021 22:17

Eine heiße Partie lieferten sich der SV Hirter Kraig und der ASKÖ Köttmannsdorf, die aufgrund von einsetzender Dunkelheit nicht zu Ende gespielt werden konnte. Die Gäste führten nach 79 Minuten zwar 2:1, allerdings befanden zu dem Zeitpunkt bereits zwei Sattnitzkicker nach roten Karten in den Kabinen. Wie es sowohl mit der Begegnung, als auch mit den ausgeschlossenen Spielern weitergeht, muss der KFV entscheiden.

Die Tore fielen in Halbzeit 1

Das Spiel selbst wurde mit einem Tor von Georg Pirker nach guter Vorlage von Martin Lamzari (5.) eröffnet, derselbe traf etwa 10 Minuten später den Pfosten. Kurz darauf glich Adis Ajkic aus und noch im ersten Durchgang gingen die Gäste in Führung: Naze Erzen bezwang aus einem Freistoß Stefan Petautschnig.

Rote Karten für Köttmannsdorf und Spielabbruch wegen Dunkelheit

Tore fielen im 2. Durchgang keine mehr dafür holte sich Patrick Striednig (Köttmannsdorf) binnen weniger Minuten die Ampelkarte ab. Ab diesem Zeitpunkt drückte Kraig auf den Ausgleich und zugleich stellte sich mit der Witterung ein neuer Akteur vor, die Wolken zogen Richtung Platz und verdunkelten das um 19:00 angepfiffene Spiel ohne Flutlicht merklich.

In der 79. Minute sah Stephan Borovnik von Schiedsrichter Andreas Oberbucher glatt den roten Karton, sein Wirken beendete er aber kurz darauf wegen der aus seiner Sicht Unbespielbarkeit vom Platz infolge von Dunkelheit. Die Gremien sind somit erstmals beschäftigt, so richtig Freude wird angesichts des engen Zeitfensters in den nächsten Wochen bei keinem Team aufkommen, wenn es aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit auf eine Neuaustragung hinausläuft.

Stimmen zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Kraig): "Es wäre mit der Nachspielzeit noch so eine Viertelstunde gegangen. Ich glaube schon, dass man das noch durchpeitschen hätte können. Wir waren zwar 1:2 hinten, aber mein Team drückte und wir waren zwei Mann mehr."

Rudi Perz (Trainer Köttmannsdorf): "der Abbruch war eigentlich absehbar."