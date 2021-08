Kraig gewinnt bei einem dezimierten KAC mit 3:1!

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

Der SV Kraig holte sich den ersten Saisonsieg beim KAC 1909 durch einen 3:1-Erfolg. Der KAC ging zwar früh in Führung, musste dann aber über eine Stunde in numerischer Unterlegenheit ein 1:1 halten. Das Vorhaben gelang nicht, zwei späte Treffer sicherten Kraig den vollen Erfolg.

Der KAC bis zum Ausgleich drückend überlegen

In den ersten Minuten spielte nur der KAC, bereits in der 8. Minute erzielte David Gräfischer die bereits völlig verdiente Führung. Nach einem Fehler in der 3er-Kette der Gäste traf er neben die linke Stange. Erst in der 17. Minute deutete Kraig über Kulnik an, dass auch bei den Gästen etwas gehen könnte.

Kraig-Trainer Stefan Weitensfelder entschloss sich bereits sehr früh zu seinem ersten Wechsel, nahm bereits in der 19. Minute Alexander Kampitsch vom Platz, eine nicht geplante disziplinäre Maßnahme. Sekunden später gelang Kraig ein bisschen aus heiterem Himmel der Ausgleich, nach Flanke von Georg Pirker stand der zum Stürmer umfunktionierte Antonio Vavpic goldrichtig und schloss per Kopf ab.

Harte gelbrote Karte bringt den Gameplan vom KAC durcheinander

KAC-Akteur Marco Raunegger bekam binnen vier Minuten zweimal die gelbe Karte von Schiedsrichter Sebastian Fischer präsentiert. Besonders die zweite war selbst nach Ansicht von Gegner Kraig fast überhart, Raunegger soll den noch gesperrten Eckball zu früh getreten haben. Es waren erst 24 Minuten gespielt.

KAC-Coach Stefan Friessnegger wies nun seine Elf an, tiefer zu stehen, in der Folge suchten die Athletiker ihr Glück bei Standards, wo sie mit Helmut König & Mario Gugganig zwei ausgefuchste Spezialisten in ihren Reihen haben, die Keeper Stefan Petautschnig immer wieder prüften.

Die Überzahl beginnt zu wirken und mündet in einen Kraiger Sieg

Die defensivere Ausrichtung verhalf den Gästen aber auch zu mehr Ballbesitz und es ergaben sich bald die ersten Chancen, Kulnik vergab zweimal aus aussichtsreicher Position, genauso wie Georg Pirker einmal in die Wolken schoss.

Dennoch fielen die Tore für den überraschenden Auswärtserfolg. Das 2:1 für Kraig (81.) entsprang aus einem Getümmel nach einer Ecke, dem eingewechselten Benito Holzer fiel der Ball vor die Füße brauchte ihn nur noch über die Linie drücken. Das 3:1, nur zwei Minuten später, schoss zwar Martin Lamzari, mindestens 50% gehören davon aber Leonard Ibrahimi, der auf engstem Raum drei Spieler austanzte und dann noch ein gutes Auge für den besser positionierten Spieler bewies.

Das 3:1 lässt Kraig einen Sprung nach vor in der Tabelle machen, gegen die 0:3-Strafverifizierung gegen Köttmannsdorf wurde protestiert. Für den KAC ist es bereits die zweite Niederlage.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Kraig): “Die rote Karte spielte uns natürlich in die Hände, es stand aber zu dem Zeitpunkt 1:1. Was die Strafbeglaubigung angeht, tut uns das Sternderl in der Tabelle mehr weh als die möglichen, verlorenen Punkte.”

Die Besten (Kraig): Stefan Petautschnig (Tor), Moritz Kirbach (IV) & Stefan Kulnik (St. OM)

Kärntner Liga: KAC 1909 – SV Hirter Kraig, 1:3 (1:1)

8 David Graefischer 1:0

19 Antonio Vavpic 1:1

81 Nico Benito Holzer 1:2

83 Martin Franz Alexander Lamzari 1:3

