Die Routine von St. Jakob setzt sich bei den WAC-Juniors durch!

SG St. Andrä/WAC Juniors 1c muss sich erstmals in der Landesliga geschlagen geben. Nach zwei Unentschieden zum Auftakt verließ die Elf von Christoph Cemernjak den Platz erstmals als Verlierer. An diesem Spieltag verlor man letztlich verdient 0:2 gegen einen abgeklärteren SV St. Jakob/R.



Michael Pressl als schmerzlicher WAC-Ausfall

Viel geschah nicht in den ersten 45 Minuten, aber ein Ereignis schmerzte sowohl den Spieler Michael Pressl als auch Trainer Cemernjak, der früh eine ohnehin ersatzgeschwächte Truppe umstellen musste. Sein Schlüsselspieler humpelte bereits nach 19 Minuten verletzt vom Platz. Ansonsten sahen die rund 220 Fans eine flotte Begegnung zweier spielstarker Teams, wo noch die großen Torszenen fehlten.

St. Jakob mit einem Abstauber und einem Traumtor auf Siegeskurs

In der zweiten Halbzeit begannen sich die doch zu favorisierenden Gäste langsam jenes Übergewicht zu erarbeiten, von dem auszugehen war. Angetrieben von Matija Nosan, dem besten Mann am Platz hing die Führung in der Luft.

In der 54. Minute zog Blaz Jamsek aus der Distanz ab, Torhüter Nino Lesjak konnte die Kugel nur nach vorne abprallen lassen, wo Jakob Orgonyi Gewehr bei Fuß stand, zur Führung abstaubte. Im Grunde war das bereits auch die Entscheidung, die Lavanttaler konnten in der zweiten Halbzeit keine nennenswerte Chance herausspielen.

Nicht so St. Jakob, Traumkombination über Marco Koller & den eingewechselten Emir Ljubijankic, letzterer nagelt den Ball aus rund 7 Metern in die kurze Kreuzecke. Keine Chance für Lesjak. Nach dem 2:0 verwalteten die Rosentaler das Spiel, wechselten durch, sparten im Hinblick auf die englischen Wochen Kräfte.

Stimme zum Spiel:

Alexander Suppantschitsch (Trainer St. Jakob): “Die WAC Juniors sind eine gute Truppe, unsere Routine gab letztlich den Ausschlag.”

Die Besten (St. Jakob): Matija Nosan (MF) & Marco Koller (ZM)

Kärntner Liga: SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c – SV St. Jakob im Rosental, 0:2 (0:0)

53 Jakob Orgonyi 0:1

76 Emir Ljubijankic 0:2

