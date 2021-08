Remis nach abwechslungsreichem Stadtderby!

Details Mittwoch, 11. August 2021 07:00

Weiter geht es mit den englischen Wochen in den beiden 18er-Ligen! Gestern trennten sich SAK Klagenfurt und der ASK Klagenfurt mit einem 2:2-Remis. Es war in Summe gerecht, auch wenn hinterher so einige aus beiden Lagern dem 3er nachtrauerten...

Dieses Stadtderby war Werbung für den Unterhausfußball! Rassige Szenen, Siegeswille, Emotionen und gegen Ende der Begegnung auch noch einige Tore vor 400 begeisterten Fans! Aber der Reihe nach.







Die erste Hälfte dominiert der SAK

Die Phase vom Abtasten dauerte nicht lange, der SAK übernahm das Kommando. Beim ASK fehlten einige Stammspieler, der Kader des Teams von Dietmar Thuller konnte das zwar kompensieren, es fehlte aber noch an der Feinabstimmung. In der 31. Minute musste er erneut erzwungen (Cernos für Anzelj) wechseln.

Zu dem Zeitpunkt hätte der SAK fast schon zwingend mindestens 1:0 in Führung sein müssen. Aus einer Reihe von Möglichkeiten sind jene von Alen Muharemovic & Yosifov Svetlozar Angelov hervorzuheben die völlig unbedrängt vor dem Tor von Willi Sandner auftauchten und vergaben.





So wie hier Draksler (ASK, schwarz) & Biscan schenkten sich der SAK & der ASK nichts im Stadtderby. Foto: SOBE

Schlagabtausch in Hälfte 2

Die alte Fußballweisheit, wonach man die Tore erhält, die man selbst nicht schießt, verifizierte sich einmal mehr- Leidtragende waren die Heimischen. Der ASK wurde stärker und bekam erste Chancen. Eine war drin. Für den Führungstreffer von ASK Klagenfurt zeichnete Niko Maric per Flugkopfball verantwortlich (57.). Danach war endgültig das Spiel mit offenem Visier eröffnet, mit Chancen auf beiden Seiten. Glück im Unglück für den SAK in der 68. Minute, als Referee Edin Omerhodzic zwar auf Handselfer für den ASK entschied, auf eine gelbe Karte für den vorbelasteten "Sünder" Jurinic aber verzichtete. Danijel Micic ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen.



Der Gastgeber schien bereits in eine unglückliche Niederlage zu schlittern, da wendete sich das Blatt doch noch zum Guten für den SAK. Zunächst beförderte Murat Veliu per Kopf das Leder nach einer Ecke über die Linie (72.). Kurz darauf traf Darijo Biscan Aluminium, der eingewechselte Sturmkollege Daniel Camber machte es besser. Sein Solo von der Mittellinie fand einen Abschluss mit Torjubel (86.). Bei diesem Remis blieb es, der SAK und der ASK trennen sich mit einem gerechten 2:2 und bleiben vorne dabei.

Stimmen zum Spiel

Marko Wieser (Obmann SAK): "Bei 0:0 hätten eigentlich wir gewinnen müssen, bei 2:0 eigentlich die anderen. So war es ein gerechtes Remis, wo beide die Möglichkeiten auf einen Sieg vergaben."

Dietmar Thuller (Trainer ASK): "Vor dem Spiel hätte ich das 2:2 sofort genommen, hinterher und dem Spielverlauf trauern wir schon 2 Punkten nach. Ganz bitter für uns: Beim 2:2 wäre einer an Camber sicher dran gewesen, hat sich ausgerechnet beim Sprint zum Mann verletzt."

Die Besten: Veliu (IV) bzw. Draksler (Vt) & Micic (DM)

Kärntner Liga: SAK Klagenfurt – ASK Klagenfurt, 2:2 (0:0)

57 Niko Maric 0:1

68 Danijel Micic 0:2

72 Murat Veliu 1:2

86 Daniel Camber 2:2

