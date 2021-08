Maria Saal fügt St. Jakob/Ros. die erste Saisonniederlage zu

Details Sonntag, 15. August 2021 07:11

Die gute Serie des SV St. Jakob im Rosental seit dem Saisonbeginn in der Kärntnerliga ist gerissen. Der Gast verlor gegen den SK Maria Saal mit 1:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Starke Vorstellung der Heimelf

Tim Oman brachte Maria Saal in der 35. Minute nach einer tollen Kombination über mehrere Stationen in Front. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gastgeber auf 2:0 (39.). Marco Müller verwertete einen Strafstoß eiskalt. Danach hatte Maria Saal noch große Möglichkeiten das 3:0 zu erzielen. ließ diese aber aus. Mit der klaren Führung für den SK Maria Saal ging es in die Halbzeitpause.

Foto: Sobe

Es wird nochmals eng

Beinahe hätten sich die vergeben Chancen von Maria Saal in dieser Partie noch gerächt. In der 80. Minute sah Aljaz Pavlin nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Kurz vor dem Schlusspfiff war dann noch Florian Schaller zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des SV St. Jakob/R. verantwortlich (89.). Jetzt brannte der Maria Saaler Rasen nochmals, doch die Elf von Trainer Hans Gröss brachte das knappe 2:1 über die Zeit.

Maria Saal fand damit Anschluss an die Tabellenspitze und liegt derzeit nur einen Zähler hinter Leader Feldkirchen.



Hans Gröss, Trainer des SK Maria Saal: "Über 90 Minuten gesehen, geht der Sieg absolut in Ordnung. Wir haben es aber verabsäumt nach dem 2:0 noch das entscheidende dritte Tor draufzulegen. Nach dem Ausschluss, da zeigte der Schiedsrichter wenig Fingerspitzengefühl, wurde es deshalb nochmals eng."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders Oman bzw. Keiner

Kärntner Liga: SK Maria Saal – SV St. Jakob im Rosental, 2:1 (2:0)

35 Tim Oman 1:0

39 Marco Mueller 2:0

89 Florian Schaller 2:1

