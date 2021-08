Bleiburg trägt nach Pleite im Jauntalderby die rote Laterne!

Details Sonntag, 15. August 2021 07:00

Die SVG Bleiburg muss weiter auf den ersten Sieg in der laufenden Saison warten. Bei tropischen Bedingungen gewann der Nachbar St. Michael/Bl nicht unverdient mit 2:0 und konnte seinerseits die ersten Punkte der laufenden Spielzeit holen.



Seit 1977 spielt Bleiburg entweder in der Kärntnerliga oder höher. Da kann bei der derzeitigen Ligabesetzung nur Feldkirchen mithalten. Das Abo auf gehobenen Unterhausfußball könnte aber an der Petzen aber verloren gehen, die SVG steckt seit gestern endgültig im Abstiegskampf drin.



Raspotnig hält mit einer Glanztat St. Michael im Spiel



Trotz der tropischen Bedingungen fanden sich 500 Fans ein, die sahen den Umständen entsprechend nicht das ganz große Spiel mit einem mörderischen Tempo. Die Hitze war schon mörderisch genug und setzte nicht nur den Spielern zu. Gäste-Trainer Florian Oberrisser zeigte sich mit Moral wie Leistung seiner elf im Vorfeld unzufrieden und kündigte Umstellungen an. Tatsächlich lief ein an drei Positionen verändertes Team auf den Platz.



Nach rund 20 Minuten mit viel Kleinklein und vor allem vielen Fouls gab es für Bleiburg die riesige Chance in Führung zu gehen, Torhüter Mathias Raspotnig blieb aber im 1vs. 1 Sieger, indem er sich sehr lang und sehr breit machte. Bereits davor zeichnete er sich bei hohen Bällen durch große Sicherheit aus.



Nach 34 Minuten, da noch nicht ganz dem Spielverlauf entsprechend, jubelt St. Michael über die Führung. Über die Seite kam der Ball zu Arno Gross, der am 16er schießt, den Ball dabei nicht richtig trifft, aber gut genug, damit ihn Georg Woschitz entscheidend abfälschen konnte. Bis zur Pause zeichnete sich abermals Raspotnig aus, es ging mit 0:1 in die Kabinen.



Die Hitze geht an die Substanz



In den 2. 45 Minuten war die Hitze der erste Gegner, dann erst der Lokalrivale. Für alle Beteiligten wurde jeder Zweikampf, jedes Zurücklaufen zur Challenge im Spiel. St. Michael ging es da nicht ungeschickt an, schaffte es das Geschehen dort hin zu verlagern, wo normalerweise keine Tore erzielt werden- ins Mittelfeld. Für eine Generaloffensive fehlte Bleiburg dann doch die Kraft. In der 82. Minute erloschen dann alle Hoffnungen auf zumindest einen Punkt: Woschitz sticht in den Strafraum rein, wird dabei umgeschnitten. Der fällige Elfer war eine klare Sache für Arno Gross. Bei dem stand blieb es auch.



Bleiburg steht nach fünf Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. Mit nur zwei Treffern stellt das Heimteam den harmlosesten Angriff der Kärntner Liga. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Die SVG Bleiburg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Bleiburg erhält die rote Laterne. St. Michael hat nun endlich angeschrieben, tabellarisch sind die Jauntaler aber noch immer im Keller.



Stimme zum Spiel

Florian Oberrisser (Trainer St. Michael): "Ich habe den Burschen schon vorher gesagt, dass bei diesen Bedingungen in erster Linie der Wille zum Sieg ausschlaggebend sein wird. Da waren wir kampfkräftiger und so erzwangen wir auch die Entscheidung."



Die Besten (St. Michael): Raspotnig (Tor) Woschitz (Re Mf) & Gross (St)

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, 0:2 (0:1)

33 Georg Woschitz 0:1

83 Arnold Gross 0:2

