Köttmannsdorf besiegt Völkermarkt souverän mit 3:0

Details Montag, 16. August 2021 12:29

ASKÖ Köttmannsdorf siegte über die VST Völkermarkt nach einer überzeugenden Leistung mit 3:0. Im Gegensatz zur Wochenmitte klappte es diesmal auch mit den Abschlüssen, zwei der drei Treffer sorgten nicht nur für Torjubel, sondern auch für Staunen auf den Rängen.





Die Lehren aus dem Spiel gegen Ferlach

Köttmannsdorf-Trainer Rudi Perz analysierte lange die 0:2-Niederlage am Mittwoch gegen Ferlach. Die Konsequenz daraus waren weniger hohe Bälle in den Strafraum, mehr Kombinationsfußball und durchaus beabsichtigte Dribblings. Ein derartiges Tempodribbling von Ajdis Ajkic nach einem Ballgewinn im Mittelfeld führte zur Führung der Gastgeber. Lochpass zu Michael Jakopitsch und der bezwang Marcel Pichler mit einem Schuss in die lange Ecke (9.).

Erzen & Mc Cargo konkurrieren um das Tor des Monats

Diese frühe Führung gab den Heimischen viel Sicherheit, sie ließen sich die Belastungen dieser harten englischen Woche in Verbindung mit 30 Krügel im Schatten nie anmerken. "Wir betreiben derzeit aktive Trainingssteuerung je nach Einsatzminuten", erzählt der UEFA-Pro-Lizenz Coach Perz, "wir sind körperlich den derzeitigen Strapazen gewachsen."

Jedenfalls gab es in dieser Begegnung noch zwei Bombentore für Köttmannsdorf zu bestaunen. Beim 2:0 landete der Ball nach einer Kombination über vier Stationen zunächst bei Nicolas Modritz, der versuchte unter Druck einen Rückzieher, der bei Ziga Erzen landete. Dieser übernahm volley, er traf, und wie! Bei diesem Kunstschuss war der Völkermarkter Keeper völlig chancenlos.

Nach dem 0:2 gab es eine Phase, in der sich Völkermarkt (mit Co-Trainer Spitzer an der Linie) aufraffte, mit Kampf ins Spiel finden wollte. Die meisten Angriffe versandeten aber rund 20 Meter vor dem Tor der Heimischen, daran änderte auch ein Doppeltausch zur Pause nichts. Völkermarkt erwies sich vor der Box als zu zögerlich. Die Perz-Elf begann das Spiel zu verwalten, ökonomisch den Ball zirkulieren zu lassen.

Den letzten Treffer erzielte der eingewechselte Tyron McCargo kurz vor Spielende. So wie das 2:0 ein Treffer der Marke "Tor des Monats", die Zuschauer waren vermutlich noch lange nach Spielende damit beschäftigt, welches nun wohl doch das schönere war. Er knallte jedenfalls die Flanke einer kurz abgespielten Ecke ebenfalls volley in das Kreuzeck. Beim 3:0 blieb es dann auch.





Stimme zum Spiel

Rudi Perz (Trainer Köttmannsdorf): "Die Analysen vom Ferlach-Spiel haben sich ausgezahlt, wir waren schnörkelloser und direkter vor dem Tor und waren so gleich viel gefährlicher. Die Punkteausbeute nach den ersten fünf Runden könnte etwas besser sein."



Die Besten (Köttmannsdorf): Jakopitsch (St.)





Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – VST Völkermarkt, 3:0 (2:0)

9 Michael Jakopitsch 1:0

29 Nace Erzen 2:0

87 Tyrone Marcel Mc Cargo 3:0

