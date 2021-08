Köttmannsdorf gewinnt Derby in St. Jakob!

Details Freitag, 20. August 2021 23:40

Der ASKÖ Köttmannsdorf befindet sich weiter auf dem Vormarsch gewinnt das Lokalderby beim SV St. Jakob/Rosental mit 3:1. Die Elf von Rudi Perz lag zur Pause mit 1:3 zurück sah eigentlich wie der Verlierer aus. Eine kollektive Leistungssteigerung und ein abermals blendend aufgelegter Adis Ajkic leiteten die Wende ein.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre blieb St. Jakob zu Hause unbesiegt. Die letzte Niederlage gab es am 23. August 2019 gegen Gmünd, auch damals lautete das finale Resultat 1:3.

St. Jakob dominiert den ersten Durchgang

Die Heimischen übernahmen das Kommando und die Offensivbemühungen fruchteten bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Ausgerechnet der ehemalige Köttmannsdorfer Jakob Orgonyi schraubte sich im 5er recht unbedrängt nach einem Freistoß hoch, bezwang Werner Ambrosch zur Führung.

In der Folge vergab St. Jakob eine ganze Fülle von Chancen auf das 2:0, zusätzlich traf Wolfgang Sereinig nur Aluminium. Köttmannsdorf erhielt nur direkt nach dem Stangenschuss eine Chance durch Nace Erzen. Daran änderte sich auch ein Wechsel zur Pause (McCargo für Tomic) einmal nichts, St. Jakob blieb am Drücker.



Foto: Sobe

Eine Doppelchance für St. Jakob als Aufwecker

Direkt nach der Pause erhielt St. Jakob abermals zwei Hochkaräter, das 2:0 lag quasi am Silbertablett bereit. Köttmannsdorf bekam in der Phase aber den Zugriff auf das Spiel, Adis Ajkic traf per Weitschuss aus rund 20 Metern zum zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Ausgleich. Die vergebenen Chancen der Elf von Alexander Suppantschitsch rächten sich.

Es sollte der Worstcase für die Heimischen eintreffen. Plötzlich ging bei den Heimischen nach vorne nur noch sehr wenig, Köttmannsdorf erwies sich als sehr effektiv bei der Chancenverwertung. Köttmannsdorf spürte nun seinerseits instinktiv, dass der Gegner mit dem Spielverlauf hadert, spielte nun selbst auf Sieg.

Doppelschlag zum Auswärtsdreier

Das 2:1 aus Sicht der Gäste fiel in der 79. Minute durch Nace Erzen. Der Offensivspieler war aus der zweiten Reihe erfolgreich, zog aus rund 18 Metern zur Führung ab! St. Jakob wusste das nicht mehr zu beantworten, vielmehr setzte Adis Ajkic sieben Minuten den Deckel drauf, erzielte aus kurzer Distanz das 3:1! Wieder ein sehenswerter Treffer der Gäste, die ihre Fans in den letzten beiden Spielen mit Toren zum Zungenschnalzen verwöhnten. Köttmannsdorf zog damit an St. Jakob in der Tabelle vorbei, beide befinden sich mit 10 Punkten in der Verfolgergruppe von Leader Dellach/Gail.

Stimme zum Spiel

Rudi Perz (Trainer Köttmannsdorf): "Der sieg war gut für die Moral und Motivation, wir wissen aber ganz genau, dass dieses Spiel heute auch in die andere Richtung ausgehen hätte können."

Die Besten (Köttmannsdorf): Ziga Erzen (ZM) & Adis Ajkic (St)

