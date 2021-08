Die Admira holt in Wolfsberg einen Punkt, trauert aber dem Sieg nach

Details Samstag, 21. August 2021 00:01

Noch nicht ganz rund läuft es beim ATSV Wolfsberg in dieser Saison. Am Freitagabend gab es bereits die dritte Punkteteilung in dieser Saison, diesmal handelte es sich aber um einen gewonnenen Punkt. Der Gegner beim 1:1 hieß ESV Admira Villach, die Draustädter beherrschten weite Teile der Begegnung haderten nach dem Spiel über viele vergebene Chancen.

Bei der Admira hapert es beim Abschluss, bei Wolfsberg funktioniert gar nichts

Aufsteiger Admira Villach holte bislang drei Punkte, rutschte in die Abstiegszone. Davon war in Wolfsberg aber nichts zu sehen, die Elf von Christian Rauter bestimmte das Geschehen, während die Gastgeber eher vor dem eigenen Tor Gefahr ausstrahlten. Nach vorne ging bei der Kienleitner-Elf lange überhaupt nichts.

In der 37. Minute kombinierte sich die Admira beinahe mühelos durch die Abwehr der Lavanttaler, Goalie Max Friesacher war gegen Daniel Brandauer völlig chancenlos. Direkt nach der Führung folgte die beste Phase der Admira, das 2:0 hätte fallen können, eigentlich sogar fallen müssen. Florian Uggowitzer traf nur die Stange, Mario Dolinar & Daniel Brandauer scheiterten frei im 16er am famosen Friesacher, der all sein Können aufbot, um seine Farben im Spiel zu halten.

Der Angriffswirbel erlahmt, ATSV Wolfsberg kommt doch noch zu einem Punkt

ATSV-Coach Peter Kienleitner zeigte sich äußerst unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, wechselte zur Halbzeit- vorerst ohne nennenswerten Erfolg. Aber es gelang zusehends, zumindest hinten die Reihen zu schließen und selbst erste Chancen zu generieren, besonders Marcel Stoni zeigte Präsenz vor dem Villacher Tor.

So bestraften die Heimischen noch die vielen ausgelassenen Chancen der Gäste, den Ausgleich erzielte Hubert Kothmaier aus einem Freistoß (83.). Der Treffer war wohl nicht ganz so geplant, halb Schuss, halb Flanke fand er an Freund und Feind vorbei den Weg ins Netz. Torhüter Patrick Gailer war dabei die Sicht verstellt.

So richtig weiter hilft der Punkt kein Team, die Admira verließ bis zu den noch ausstehenden Spielen vorerst die rote Zone, Wolfsberg setzte sich noch nicht ab.

Stimmen zum Spiel

Peter Kienleitner (Trainer ATSV): "Auch wenn wir zum Schluss sogar noch gewinnen konnten, war das Remis ein glücklicher und gewonnener Punkt für uns. Wir haben viele Ausfälle, Torhüter Friesacher hielt uns im Spiel. Die letzten 20 Minuten waren so, wie ich es mir vorstelle."

Christian Rauter (Trainer Admira): "Bei dem Spielverlauf muss ich dem Dreier nachtrauern. Wir verabsäumten es, mit dem 2:0 den Sack zuzumachen."

Die Besten: Friesacher (Tor) bzw. Manuel Guggenberger (ZM) & Florian Uggowitzer (MFLi)

