Hinteregger schnürt Doppelpack gegen den ASK!

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem SV M&R Feldkirchen und ASK Klagenfurt an diesem sechsten Spieltag. Ein Spiel mit vielen prägenden Szenen und einem hektischen Finish, wo Dario Pick einen Elfmeter von Almedin Hota und damit die drei Punkte festhielt. 400 Zuschauer waren zugegen, die gute Form wird auch vom Publikum honoriert.

Chancen auf beiden Seiten

ASK-Trainer Dietmar Thuller kam mit einer stark ersatzgeschwächten Truppe nach Feldkirchen, musste u.a. auf Zakany; Maric, Gaggl und Micic verzichten. Im Tor stand Florian Zitterer, der erste Torhüter Willi Sandner verletzte sich bei einem Freizeitunfall. Dennoch hielten die Klagenfurter gut mit, erarbeiteten sich die erste gute Möglichkeit, die Josef Hudelist auf der Linie wegkratzte. Direkt im Gegenzug traf Bomber Martin Hinteregger bei seiner ersten Chance im Spiel per Kopf nur die Latte.

Hinteregger mit den Saisontoren 6 & 7

Noch vor der Pause justierte er sein Visier nach, wieder eine gute Flanke von Kapitän Michael Gronig, der Angreifer setzt sich bedrängt von Goalie Zitterer durch und sorgte für die Führung der Hausherren unmittelbar vor dem Pausenpfiff.

Die zweite Halbzeit eröffnete Kevin Bretis mit einer tollen Möglichkeit, Zitterer blieb Sieger, konnte sich bei dieser Chance auszeichnen. Beim 2:0 wenige Minuten später hatte er aber erneut das Nachsehen gegen Martin Hinteregger, dem Bajro Besic optimal den Ball in den Lauf servierte und wieder unter Druck ließ er dem Keeper keine Chance (60.).

Turbulente Schlussphase, Hota trifft per Freistoß, vergibt einen Elfer

Der ASK gab sich nicht geschlagen, baute nun Druck auf Feldkirchen auf, der minütlich wuchs und im Finish überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst schaffte Oldboy Almedin Hota aus einem Freistoß den Anschlusstreffer (88.). Ein schöner Treffer des ehemaligen Profis, der noch zur tragischen Figur aus ASK-Sicht werden sollte.

Die letzten Minuten verliefen äußerst hitzig, zunächst sah Bajro Besic gelbrot, eine Entscheidung mit der Feldkirchen-Trainer Stefan Pusterhofer überhaupt nicht einverstanden war. Es blieb aber nicht beim einzigen Augenblick wo er in Rage geriet, da eine Minute später Schiedsrichter Arno Weichsler nach einer Hudelist-Attacke auf Elfmeter für den ASK entschied. Für Pusterhofer "zwei krasse Fehlentscheidungen binnen einer Minute." Routinier Almedin Hota fand so die ganz große Möglichkeit vor, seinem Team noch einen Punkt zu sichern. Er scheiterte aber an Dario Pick, der damit zum Helden seines Teams und der zahlreichen Feldkirchen Fans avancierte.

Mit 14 Punkten aus sechs Partien ist der SV Feldkirchen noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Feldkirchen bleibt also weiter das Team der Stunde, der von Ausfällen gebeutelte ASK reißt nun etwas ab. Der letzte Dreier liegt für ASK Klagenfurt bereits drei Spiele zurück.

Stimmen zum Spiel

Stefan Pusterhofer (Trainer Feldkirchen): "Es war schon etwas mühsam, wenn die gegnerische Bank bei jedem Körperkontakt gelb verlangt und das auch teilweise bekommt. Sowohl die gelbrote Karte als auch der Elfer waren eine Gemeinheit. Besic fehlt nun nächste Woche, für uns eine klare Schwächung."

Dietmar Thuller (Trainer ASK): "Uns fehlten insgesamt 8 Spieler, davon 6 Spieler die unsere Leistungsträger sind. Ich kann niemandem was vorwerfen, die Moral stimmt. Von unserer besten Seite zeigen wir uns, wenn wir wieder komplett sind."



Die Besten (Feldkirchen): Pick (Tor & Hinteregger (St.)

Kärntner Liga: SV M&R Feldkirchen – ASK Klagenfurt, 2:1 (1:0)

41 Martin Hinteregger 1:0

60 Martin Hinteregger 2:0

88 Almedin Hota 2:1

