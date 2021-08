Last-Minute-Sieg von Maria Saal in St. Michael!

Details Montag, 23. August 2021 07:13

Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael/Bl. und Maria Saal lieferten sich in einem Spiel von völlig verschiedenen Systemzugänge ein spannendes Spiel, das 3:4 endete. Dreimal schaffte es St. Michael eine Führung der Gäste auszugleichen, erst das 3:4 in der 90. Minute blieb unbeantwortet.

Maria Saal hatte stets mehr vom Spiel, erarbeitete sich wesentlich mehr Ballbesitz gegen ein auch daheim sehr defensiv operierendes St. Michael, das dafür in den Kontern stets brandgefährlich blieb.

Führung von Maria Saal wird prompt ausgeglichen

Jaka Prebil brachte die Domkicker in der 29. Minute nach einem Angriff über die rechte Seite in Führung. Den Assist leistete Matic Volcic, dem besten Mann am Platz in St. Michael. Der Jubel der Gäste war allerdings noch nicht mal abgeebbt, da glich Thomas Srienz bereits für St. Michael ob Bleiburg wieder aus (30.). Bis Schiedsrichter Jürgen Hartenberger den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Werbung für die Landesliga

Die zweite Halbzeit ähnelte von der Charakteristik her der ersten, nur dass die fast 300 Zuschauer wesentlich mehr Tore zu sehen bekamen. Bald nach der Wiedereröffnung fiel das 1:2 durch Filip Skerl. Die Vorarbeit leistete wiederum Volcic, der ihn schön freispielte. Skerl konnte etwa am 11er-Punkt unbedrängt einschießen.

Aber auch diesen Treffer egalisierte St. Michael in Windeseile. Ziga Rozej nützte nur wenige Minuten später ein Nickerchen der Maria Saaler Hintermannschaft. Mit dem Stand von 2:2 und vielen rassigen Szenen auf beiden Seiten ging es in die letzten 20 Minuten.

Turbulente Schlussphase

Zunächst krönte Matic Volcic seine überragende Leistung mit dem Tor zum 3:2 aus Sicht der Maria Saaler. Der zentrale Mittelfeldspieler war somit an drei der vier Gäste-Treffer unmittelbar beteiligt. Aber auch diese Führung konnte St. Michael noch einmal ausgleichen, diesmal traf Mittelfeldspieler Benjamin Opietnik mit seinem ersten Saisontreffer.



Als sich bereits ein Remis abzuzeichnen begann, stach Gästestürmer Tim Oman noch einmal in den Strafraum der Gäste und wird dabei unsanft von den Füßen geholt. Schiedsrichter Hartenberger entscheidet auf Elfmeter, den Marco Müller verwertet (90.). Diesmal gab es für St. Michael keine Möglichkeit mehr zu kontern, es blieb beim 3:4. Wermutstropfen für Maria Saal: Der bereits ausgewechselte Filip Skerl wurde von Schiedsrichter in der Coaching-Zone noch mit Gelbrot belegt, fehlt Trainer Hans Gröss wohl nächstes Wochenende.

Vor heimischer Kulisse bleibt St. Michael ob Bleiburg weiter sieglos und steckt somit auf den Abstiegsrängen fest. Der SK Maria Saal holte auswärts bisher vier Zähler. Die bisherige Spielzeit von Maria Saal ist weiter von Erfolg gekrönt, die Domkicker verbuchten insgesamt vier Siege und ein Remis und mussten erst eine Niederlage hinnehmen.

Stimme zum Spiel

Hans Gröss (Trainer Maria Saal): "Kompliment an den Gegner, der erst dieses tolle Spiel ermöglichte. St. Michael verlangte uns alles ab."





Die Besten: Opietnik (Mf) bzw. Matic (ZM) & Omann (St)

Kärntner Liga: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – SK Maria Saal, 3:4 (1:1)

29 Jaka Prebil 0:1

30 Thomas Srienz 1:1

49 Filip Skerl 1:2

53 Ziga Rozej 2:2

72 Matic Volcic 2:3

83 Benjamin Opietnik 3:3

90 Marco Mueller 3:4

