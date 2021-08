Neuerliche Pleite gegen St. Jakob! Für KAC 1909 geht's nach unten

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto des SV St. Jakob/R. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen den KAC 1909 durch. Die Athletiker zeigten neuerlich durchaus Konkurrenzfähigkeit, ließen aber wiederum einfach zu viele Möglichkeiten aus. Anders St. Jakob, das wesentlich effizienter agierte.

Beim KAC steckt derzeit der Wurm drin. Entweder werden die Chancen nicht genützt, oder es reichen selbst drei Tore (wie in Völkermarkt) nicht zu einem Punktegewinn. Gestern waren es wieder die ausgelassenen Chancen, die das Team von Stefan Friessnegger zum dritten Mal in Serie mit leeren Händen dastehen ließen..

Koller-Solo bringt die Führung mit dem Pausenpfiff

Nach einem ausgeglichenen Beginn ging St. Jakob in der 20. Minute in Führung, eine Koller-Ecke versenkte Sebastian Kaiser mit dem Fuß an der langen Stange. Noch fand der KAC aber eine adäquate Antwort, glich durch David Gräfischer in der 28. Minute per Kopf aus.

Als eigentlich bereits alles mit einem Remis zur Pause rechnete, bekam Marco Koller direkt von Keeper Christopher Altmann einen langen Ball im Mittelfeld und der startete ein Solo, ließ drei Mann aussteigen und verwertet eiskalt für die neuerliche Führung der Gäste, ein Supertor unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff!

Foto: Sobe

Der KAC verwertet seine Chancen nicht

Nach der Pause dränge der KAC vehement auf den Ausgleich, erhielt ein gutes halbes Dutzend guter Chancen, einige waren so zwingend, dass es eigentlich ein Tor geben musste. David Gräfischer war in dieser Phase die tragische Figur seitens der Gastgeber, er scheiterte entweder an seiner Schussjustierung oder dem famosen Altmann.

Nach zwanzig Minuten ebbten die wütenden Angriffe der Rotweißen etwas ab, St. Jakob bekam wieder mehr Zugriff auf das Spiel. Wie Effizienz funktioniert, demonstrierte deren Trainer Alexander Suppantschitsch. Der brachte in der 73. Minute Emir Ljubijankic neu ins Spiel und wenige Augenblicke später traf der Wechselspieler mit seinem ersten Ballkontakt aus gut 20 Metern zum finalen 3:1! Die letzten 15 Minuten kam St. Jakob nicht mehr richtig in Gefahr.

Bitter für den KAC: Nicht nur das Spiel ging verloren, mit Raphael Kassler gibt es abermals eine Verletzung zu beklagen. Der KAC befindet sich mit 6 Punkten gefährlich nahe dem Tabellenende, könnte zumindest im Herbst in den Abstiegskampf verwickelt werden. Zudem kann der KAC heuer zu Hause vorerst nicht gewinnen. St. Jakob hält mit dem Sieg den losen Kontakt zur Tabellenspitze aufrecht.



Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch (Trainer St. Jakob): "Das tolle Tor zum 2:1 fiel natürlich zusätzlich zu einem perfekten Zeitpunkt. Wir haben die Druckphase vom KAC überstanden, nach dem 3:1 war die Sache entschieden."



Die Besten (St. Jakob): Altmann (Tor), Marco Koller & Florian Schaller (beide MF)

Kärntner Liga: KAC 1909 – SV St. Jakob im Rosental, 1:3 (1:2)

20 Sebastian Kaiser 0:1

28 David Graefischer 1:1

47 Marco Koller 1:2

76 Emir Ljubijankic 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!