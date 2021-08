Der ASK kann wieder gewinnen!

Details Sonntag, 29. August 2021 16:42

Der ASK Klagenfurt siegt bei der Sonntags-Matinee gegen ATSV Wolfsberg durch einen späten Treffer von Niko Maric mit 1:0. Obwohl der Sieg sehr knapp ausfiel, so war er doch verdient, der ASK gab mehr für die Offensive und vergab zusätzlich zum Treffer noch ein rund halbes Dutzend zwingender Chancen.

Der ASK dominiert von Beginn an

Die Begegnung startet schwungvoll, der ASK vergab durch Val Cernos gleich einmal eine gute Chance, auch die Lavanttaler Gäste kamen in Tornähe. Beim ASK kehrten einige Urlauber und Verletzte wieder in das Team zurück, immer noch muss Trainer Dietmar Thuller aber beispielsweise Danijel Micic vorgeben.

Nachdem auch Ziga Anzelj & Sandro Zakany aus aussichtsreicher Position vergaben, entwickelte sich die Begegnung für den ASK langsam zu einem Geduldspiel. Mit 0:0 ging es in die Kabinen, der ASK mit Chancenvorteilen.

Goldtor durch Niko Maric

Die zweite Halbzeit begann für beide Seiten eher zerfahren, zweimal landete der Ball im Tor von Willi Sandner, aber es war stets klar, dass die Fahne vom Linienrichter nach oben gehen wird. Thuller brachte in der Pause Niko Maric in das Spiel, wollte damit die Offensive beleben und besagter Maric vergab genauso wie Lukas Lausegger die nächsten Chancen für den ASK.

Das Tor fiel aber doch noch. Beteiligt daran waren Pavic, Ristoskov & Maric, alle drei wurden von Dietmar Thuller eingetauscht. Kiril Ristoskov agierte dabei sehr clever, stieg über den Ball drüber, damit der "Dummy" beim besser positionierten Maric landet. Geplant, getan und Maric schloss ab.

Im Finish gab es keine Gefahr mehr durch den Gegner, auch weil sich ATSV Wolfsberg im Finish durch Gelbrot für Moritz Guetz selbst schwächte.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): "Wir müssen mit dem Sieg glücklich und zufrieden sein, der Treffer fiel spät, die Chancen vorher wurden vergeben."

Die Besten (ASK): Lukas Lausegger (OM/St) & Val Cernos (Mf)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!