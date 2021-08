Lendorf lässt sich nach neuerlicher Niederlage nicht aus der Ruhe bringen

Details Montag, 30. August 2021 12:49

Der ATUS Ferlach kam am Sonntag zu einem 2:0-Erfolg gegen den FC Hand in Hand Werker Lendorf. Tobias Schaflechner schnürte einen Doppelpack für die Gäste, während die Oberkärntner einmal mehr glücklos agierten, abermals einen Elfmeter vergaben.

Wenig Höhpunkte in der ersten Hälfte

ATUS Ferlach, diesmal von Armin Deomic gecoacht (Trainer Mario Verdel befindet sich auf Urlaub), agierte aus einer gesicherten Defensive heraus, versuchte den Ball so lange wie möglich in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. Der letzte Pass kam aber auf beiden Seiten nicht an, so blieben Höhepunkte vorerst rar gesät: Nach rund 20 Minuten bringt Lendorf-Kapitän Julian Mataln einen guten Freistoß an, den Keeper Florian Heindl mithilfe der Stange abwehrt, umgekehrt zeichnet sich Lukas Kohlmaier gegen Tobias Schaflechner aus. Damit wären die Höhepunkte der 1. Hälfte bereits gelistet.

Vergebener Elfer als Knackpunkt für Lendorf

Direkt nach der Pause ging Ferlach in Führung, der eingewechselte Lukas Jaklitsch flankt auf Schaflechner, der schießt Torhüter Kohlmaier an, der Ball war nach Auffassung von Schiedsrichter Manuel Kulterer bereits vollständig über der Linie, schrieb Schaflechner den Treffer zu. Ansonsten wäre aber Marjan Ogris-Martic zur Stelle gewesen, der zur "Sicherheit" nochmals den Ball über die Linie drückte.

Dieser Treffer war für Lendorf noch nicht vollends entmutigend, die Oberkärntner starteten eine Angriffswelle und spielten sich einige Chancen heraus, wo sie Keeper Heindl harte Proben stellten. Zuerst blieb er gegen Thomas Zraunig siegreich und nach ca. 70 Minuten parierte er einen nicht schlecht geschossenen Elfmeter von Mario Zagler! Unglücksrabe Zagler vergibt damit wiederum einen Elfer.

Im Finish setzte Lendorf alles auf eine Karte, die Oberkärntner fingen sich aber den Fangschuss von Schaflechner aus einem Konter ein. Der Angreifer schlenzte vom 16er die Kugel hoch über den herauslaufenden Kohlmaier ins Eck, wurde davor von Petar Maric blitzsauber bedient. Mit dem 2:0 und dem vierten Sieg in Serie etabliert sich ATUS Ferlach im Vorderfeld, während Lendorf weiter auf den Abstiegsrängen festpickt.

Stimmen zum Spiel

Günther Dokter (Manager FC Lendorf): "So alle 10 Jahre haben wir eine kleine Krise, wir bleiben aber ruhig und wissen, dass die Leistungen oft eigentlich in Ordnung sind. Wir haben in den letzten Jahren ja stets bewiesen, dass wir vorne mitspielen können. Wir werden dennoch versuchen, den einen oder anderen Arrivierten zu reaktivieren, um der Mannschaft mehr Sicherheit zu geben."

Armin Deomic (Obmann-Stv. ATUS Ferlach vertrat Trainer Mario Verdel): "Es war für mich persönlich ungewohnt, als Trainer auf der Linie zu stehen. Nach der Führung hielt Florian Heindl den Sieg und damit die Punkte fest."

Die Besten (ATUS Ferlach): Heindl (Tor) & Martin Sustersic (Abwehr)







Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – ATUS Ferlach, 0:2 (0:0)

48 Tobias Alexander Schaflechner 0:1

80 Tobias Alexander Schaflechner 0:2

