Der unheimliche Lauf des SV Dellach/Gail ging auch gegen Maria Saal weiter

In der achten Runde der Kärntner Liga empfing der der Tabellenführer Dellach/Gail die Mannen von Trainer Hans Gröss, den SK Maria Saal. In einer interessanten Partie konnte sich am Ende der Tabellenerste mit 4:1 durchsetzen, seinen tollen Lauf prolongieren und seine Tabellenführung festigen.

Maria Saal hält voll dagegen, doch Dellach geht mit Führung in die Pause

Von Beginn an zeichneten sich die Gäste durch sicheres Kombinationsspiel aus, ohne jedoch richtig zwingend zu werden. Die Heimischen brauchten eine Zeit, um ins Spiel zu kommen, doch in Minute 15 hatten die Mannen aus dem Oberen Gailtal die erste dicke Chance durch Kapitän Max Wastian. Sein Schuss strich jedoch knapp am langen Eck vorbei. Die Unterkärntner kombinierten zwar recht gefällig im Mittelfeld, die Torgefährlichkeit ließ jedoch zu wünschen übrig. Einzige Ausbeute war ein Schuss des heute wiederum sehr auffälligen Tim Oman, der jedoch zu zentral ausfiel. Auch ein Nuhanovic-Kopfball nach Flanke von Santner Lukas fiel zu zentral aus. In Minute 35 brandete das erste Mal Jubel im Dellacher Megapark auf. Nach einem schnell abgespielten Freistoß von Samir Nuhanovic bediente Alen Krcic Silvio Mandl mustergültig am langen Eck, und dieser schob überlegt und gekonnt, mit seinem ersten Meisterschaftstreffer für die Gailtaler, zum 1:0 ein. Kurz vor der Pause senkte sich eine Ecke von Marco Müller auf die Querlatte, wobei Jakob Karpf im Kasten der Dellach noch mit den Fingerspitzen dabei war. Kurz darauf schickte Referee Schlacher beide Teams in die Kabinen und beendete die erste Halbzeit mit einem knappen 1:0 für Schaller und Co.

Dellach macht Ernst und entscheidet die Partie früh

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte sah man im Feld fast keinen Unterschied zwischen beiden Teams, den Gästen fehlte es nur an der Durchschlagskraft im letzten Drittel bzw. fand man oft den Meister in der von Armin Lulic bestens organisierten Abwehr der Dellacher. In Minute 59 der zweite Treffer an diesem Abend. Nach einem Einwurf kam Max Wastian im Strafraum an den Ball und knallte das Leder via Innenstange unhaltbar zum 2:0 in die Maschen. Die Heimelf wollte mehr und legte nach bzw. holte zum Doppelschlag aus. Samir Nuhanovic, diesmal der Vorlagengeber, bediente Alen Krcic mustergültig und dieser schob überlegt zum 3:0, nur 60 Sekunden nach dem 2:0, ein. Damit nicht genug. Nach einer Traumkombination über Krcic und Nuhanovic erzielte in Minute 64 der soeben erst eingewechselte Huber Lukas das 4:0 für seine Farben. Somit war dieses Spiel entschieden, doch die Gäste steckten nicht auf und kamen nach Vorlage von Tim Oman in Person von Matic Volcic zum 1:4. Anschließend verwalteteten die Gailtaler das Ergebnis geschickt und souverän, man hätte das Score sogar ausbauen können, wenn nicht nur müssen. So scheiterte Samir Nuhanvic kurz vor Schluss zweimal im 1:1 alleine vor dem Tor. Auch die Gäste hatten in der Nachspielzeit noch eine schöne Chance, doch Jakob Karpf konnte im Nachfassen gegen Marco Müller klären. Mit dieser Aktion beendete ein äußerst souveräner Spielleiter Marco Schlacher diese Partie, wo die Heimelf aufgrund des Punkteverlustes von Feldkirchen sogar ihre Tabellenführung ausbauen konnte.

Philipp Dabringer, Trainer SV Dellach/Gail: "Maria Saal war der erwartet starke Gegner, doch wir haben unsere Defensivaufgaben zu Beginn sehr, sehr gut gelöst und wussten, je länger das Spiel dauert, umso grösser wird unser körperlicher Vorteil werden. Genau so ist es eingetreten und wir konnten doch relativ frühzeitig die Partie entscheiden. In Summe dann auch ein in dieser Höhe, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, verdienter Erfolg, der uns weiterhin von der Tabellenspitze lachen lässt."



Die Besten: Lulic, Schaller, Mandl bzw. Jachs, Oman

Kärntner Liga: SV Dellach/Gail – SK Maria Saal, 4:1 (1:0)

35 Silvio Mandl 1:0

58 Maximilian Wastian 2:0

59 Alen Krcic 3:0

63 Lukas Huber 4:0

66 Matic Volcic 4:1

