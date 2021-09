Remis in letzter Sekunde: Lebenszeichen von Bleiburg!

Details Samstag, 04. September 2021 07:00

Leichter Dämpfer für den Überflieger SV Feldkirchen. Gegen das kriselnde Bleiburg gab es durch einen Treffer von Teo Mrkonjic in der Nachspielzeit "nur" ein 1:1-Remis. Die wacker kämpfenden Grenzstädter verdienten sich aufgrund der ersten Halbzeit diesen Punkt redlich.

Bleiburg mit mehr Tormöglichkeiten in der ersten Hälfte

Die Jauntaler, seit zwei Wochen von Mario Romac betreut, mussten ohne die gesperrten Christopher Knauder & Marcel Mörtl das Auslangen finden. Bei dem eher kleinen Kader eine echte Hypothek, dennoch fanden die Gäste besser in die Begegnung hinein. In der ersten Halbzeit lag die Führung der Gäste in der Luft, insbesondere Adnan Besic & Rudi Kustec hatten die Führung am Fuß, trafen aber entweder Aluminium oder setzten das Spielgerät neben das Tor. Seitens Feldkirchen gab es im ersten Umlauf eine gute Chance durch Bajro Besic, die Keeper Thomas Pök glänzend hielt.





Bleiburg (hier mit Rene Partl in Blau) kämpfte verbissen um seinen zweiten Punkt Foto: SOBE

Schockmoment und Spielunterbrechung

In der 44. Minute ging Routinier Josef Hudelist (Feldkirchen zu Boden), es wurde nach einer befürchteten schweren Gesichtsverletzung die Rettung angefordert. Glücklicherweise haben sich die ersten Befürchtungen nicht bewahrheitet, der Spieler verließ noch gestern das Spital.

Feldkirchen verabsäumt das 2:0 und Bleiburg erkämpft noch das Remis

Nachdem sich die Elf von Stefan Pusterhofer vom Schock loslöste, gab es 25 Minuten lang ein Feldkirchen von seiner besten Seite zu sehen. Die Tiebelstädter spielten sich zahlreiche Chancen heraus, vor dem ersten Treffer im Spiel erobert sich Bajro Besic den Ball in der Vorwärtsbewegung der Gäste, Pass in die Tiefe auf Hinteregger und der bezwingt Keeper Pök problemlos im eins vs. eins. Es sollte aber das einzige Tor in dieser Drangperiode bleiben, insbesondere Besic hätte eigentlich zwingend noch mindestens ein Tor erzielen müssen.

In den letzten 15 Minuten stellte Bleiburg-Trainer Romac auf 3-4-3 um, der Feldkirchner Angriffswirbel erlahmte, die Heimischen waren nun eher auf Halten bedacht. Das ging, wenngleich nicht ganz unumstritten daneben. Es begann mit dem schon auch im Unterhaus üblichen Tänzchen an der Cornerfahne in der Nachspielzeit. Wiederum Besic am Ball, der einige Sekunden, einen Freistoß oder auch eine Ecke herausholen wollte. Zwei Bleiburger gingen dazu, trennten Besic vom Ball und mit zwei langen Pässen wurde der gesamte Raum überbrückt. Dort stand Teo Mrkonjic parat und schloss zum letztendlich verdienten 1:1 ab.

Mit 18 Punkten aus acht Partien ist der SV Feldkirchen noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Feldkirchen funktioniert (abgesehen vom gestrigen Spiel) bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 19-mal zu. Bleiburg half das Remis in der Tabelle wenig, aber für die Moral war der Punkt unbezahlbar.

Stimmen zum Spiel

Stefan Pusterhofer (Trainer Feldkirchen): "Die Situation vor dem Ausgleich war ein klares Foul, der Linienrichter stand 5 Meter daneben und rührt sich net. Dennoch hat sich Bleiburg den Punkt verdient."

Mario Romac (Trainer Bleiburg): "Wir haben schon gegen Dellach gut gespielt, diesmal wurde das auch mit einem Punkt belohnt."

Die Besten: Robert Tiffner (IV) bzw. Thomas Pök (Tor) & Teo Mrkonjic (IV/Vt.)







Kärntner Liga: SV M&R Feldkirchen – SVG Bleiburg, 1:1 (0:0)

58 Martin Hinteregger 1:0

93 Teo Mrkonjic 1:1

